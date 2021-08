Tennis: fin de saison pour Nadal

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Défaite prématurée à Washington, retrait à Toronto, retour en Espagne juste avant l'US Open, tout le laissait craindre: Rafael Nadal a confirmé vendredi devoir mettre un terme à sa saison en raison des douleurs à un pied qui le handicapent depuis Roland-Garros.

"Bonjour à tous: je voulais vous dire que malheureusement, je dois mettre un terme à ma saison 2021. Sincèrement, je traverse une année où je souffre beaucoup plus du pied que je ne devrais", a écrit sur son compte Twitter l'Espagnol de 35 ans, qui tire donc un trait sur l'US Open (30 août-12 septembre).

"Je dois prendre du temps pour résoudre ce problème ou, au moins, améliorer la situation (si je veux pouvoir jouer) les prochaines années", ajoute le N.4 mondial, qui n'a joué que deux matchs depuis sa défaite en demi-finales à Roland-Garros face à Novak Djokovic en juin.

L'Espagnol Rafael Nadal, face au Serbe Novak Djokovic, lors de leur demi-finale du tournoi de Roland-Garros, le 11 juin 2021 à Paris MARTIN BUREAU AFP/Archives

Il avait ensuite renoncé à la saison sur gazon et notamment à Wimbledon, puis aux Jeux olympiques, avant de tenter de revenir pour la tournée sur dur en Amérique du nord.

Mais, éliminé en huitièmes de finale à Washington début août, il s'était ensuite retiré du Masters 1000 du Canada à Toronto, avait renoncé au Masters 1000 de Cincinnati et était rentré en Espagne, laissant craindre un forfait à l'US Open où il a remporté quatre de ses vingt titres du Grand Chelem (2010, 2013, 2017, 2019).

L'Espagnol Rafael Nadal, après sa défaite en 8e de finale face au Sud-Africain LLoyd Harris, le 5 août 2021 au tournoi de Washington Mitchell Layton GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

- "Besoin de temps" -

"C'est une année au cours de laquelle j'ai manqué des choses qui m'importent beaucoup comme Wimbledon, les Jeux olympiques et maintenant l'US Open", regrette le Majorquin en soulignant qu'il n'a "pas été en mesure cette année" de s'entraîner, de se préparer ni de jouer en compétition comme il "aime réellement le faire".

"Au bout du compte, j'en arrive à la conclusion que ce dont j'ai besoin, c'est de temps pour récupérer, modifier un certain nombre de choses, essayer de comprendre l'évolution de mon pied ces derniers temps", indique-t-il en rappelant qu'il traîne cette blessure depuis 2005, mais qu'elle ne l'avait pas empêché jusque-là de poursuivre sa carrière sportive.

L'Espagnol Rafael Nadal reçoit des soins pour son pied douloureux, lors de sa demi-finale contre le Serbe Novak Djokovic, le 11 juin 2021 au tournoi de Roland Garros à Paris MARTIN BUREAU AFP/Archives

Désormais cependant, après avoir traversé une saison clairement perturbée par ce pied, "le moment est venu de prendre des décisions et de chercher un traitement un peu différent" pour tenter de guérir, explique-t-il.

Les organisateurs de l'Open d'Australie lui ont rapidement envoyé un message de soutien: "Remets-toi vite et reviens fort en 2022 Rafa", ont-il tweeté comme s'ils craignaient déjà l'absence en janvier prochain de leur lauréat 2009.

- Combat -

Fidèle à lui-même, Nadal a cependant tout de suite promis de jeter toutes ses forces dans la bataille contre la blessure, comme il le fait sur les courts contre ses adversaires.

"C'est avec le plus grand enthousiasme que je vais tout faire pour retrouver la meilleure forme possible, continuer la compétition avec les objectifs qui me tiennent le plus à cœur", a-t-il assuré vendredi.

"Je suis convaincu que je peux y parvenir si mon pied guérit et, bien sûr, avec un important effort quotidien", a-t-il ajouté.

L'Espagnol Rafael Nadal, lors de son quart de finale face à l'Allemand Alexander Zverev, le 14 août 2021 au tournoi de Rome ANDREAS SOLARO AFP/Archives

"Je vais travailler autant que je peux pour qu'il en soit ainsi. Je vous remercie par avance de votre soutien, qui est très important pour moi en ces temps difficiles. Je vous promets de travailler dur pour tenter de continuer à profiter de ce sport encore un certain temps", a-t-il conclu.

Nadal est le troisième joueur de premier plan à mettre prématurément un terme à sa saison pour cause de blessure après Roger Federer (genou), quintuple vainqueur à Flushing Medows, et Dominic Thiem (poignet), le tenant du titre à New York.

Le Suisse Roger Federer, lors de sa défaite contre le Polonais Hubert Hurkacz, en quart de finale du tournoi de Wimbledon, le 7 juillet 2021 à Londres Glyn KIRK AFP/Archives

Le dernier Majeur de la saison sera donc privé de Federer et de Nadal pour la deuxième année d'affilée, entrouvrant un peu plus la porte à un exploit historique de Novak Djokovic, qui tentera de décrocher le Grand Chelem après avoir remporté cette année l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon.

