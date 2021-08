Jorginho et Alexia Putellas désignés joueur et joueuse UEFA de l'année

La joie du milieu de terrain brésilien de Chelsea, Jorginho, après avoir marqué son pénalty lors de la séance de tirs au but face à Villareal, lors de la finale de la Supercoupe de l'UEFA, le 11 août 2021 à Belfast

Istanbul (AFP)

Le milieu italien de Chelsea Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions et de l'Euro, et la milieu espagnole du FC Barcelone Alexia Putellas, victorieuse de la C1 féminine, ont été désignés jeudi joueur et joueuse UEFA de l'année.

Jorginho a été préféré à son coéquipier N'Golo Kanté et au milieu de Manchester City Kevin De Bruyne pour succéder à Robert Lewandowski. Putellas a elle devancé dans les votes du jury ses deux coéquipières du Barça Jenni Hermoso et Lieke Martens, lors de cette cérémonie organisée à Istanbul en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions.

