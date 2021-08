Italie: la recrue Correa sort l'Inter du piège face à Vérone (3-1)

La joie de l'attaquant argentin de l'Inter Milan, Joaquin Correa, félicité par ses coéquipiers, après avoir marqué le 2e but face à Hellas Vérone, lors de leur match de Serie A, le 27 août 2021 à Vérone

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

A peine débarqué à l'Inter Milan, l'attaquant argentin Joaquin Correa s'est illustré par un doublé qui a sorti le champion en titre de la nasse sur le terrain de l'Hellas Vérone (3-1) vendredi lors de la 2e journée de Serie A.

Après des débuts flamboyants à domicile contre le Genoa (4-0), les Nerazzurri ont souffert pour leur premier déplacement mais ont montré qu'ils avaient de la ressource et encore pas mal de caractère, malgré les départs d'Antonio Conte et Romelu Lukaku.

Arrivé seulement jeudi à l'Inter en provenance de la Lazio Rome, pour suivre son entraîneur Simone Inzaghi ayant fait le même trajet au début de l'été, Correa est entré à un quart d'heure de la fin pour offrir les trois points aux Nerazzurri.

D'un coup de tête autoritaire (83e) puis d'une frappe précise du gauche (90+4e), le "Tucu" a réussi des débuts parfaits sous le maillot nerazzurro.

"Quand je suis entré je voulais montrer qui je suis. C'est un rêve, une joie immense, dont je me souviendrai", a-t-il commenté au micro de DAZN, ayant bien de mal à choisir le plus beau entre ses deux buts du soir.

La joie de l'attaquant argentin de l'Inter Milan, Joaquin Correa, après avoir marqué son 2e but face à Hellas Vérone, lors de leur match de Serie A, le 27 août 2021 à Vérone MIGUEL MEDINA AFP

"On a un peu douté en première période mais l'équipe n'a jamais lâché", a-t-il ajouté.

Car avant cela, l'Inter a été bousculée par le Hellas, pressant haut et attaquant sans complexes. Les Milanais ont cédé sur une passe ratée de leur expérimenté gardien Samir Handanovic, interceptée et transformée en but dans la foulée par Ivan Ilic (15e).

Le jeune Matteo Cancellieri (19 ans) a même été près d'offrir un second but aux Véronais (42e).

C'est déjà un Argentin, Lautaro Martinez, qui a remis le champion en selle en égalisant de la tête au retour des vestiaires (47e).

Suspendu lors du premier match, le "Toro" a longtemps été l'Intériste le plus dangereux. Sur une action similaire à son but (touche de Perisic, déviation de Dzeko), il a manqué d'un rien le doublé (55e) après avoir déjà failli ouvrir son compteur en début de match d'une frappe sèche (12e).

Très actif, il affiche déjà une certaine entente avec Edin Dzeko, celui qui est chargé de faire oublier Romelu Lukaku, et n'a pas économisé ses courses jusqu'à sa sortie pour laisser la place au héros du soir Correa.

Dans l'autre match du jour, l'Udinese a confirmé son bon début de saison en dominant facilement le promu Venise (3-0), après avoir accroché la Juventus (2-2) lors de la journée inaugurale.

La journée se poursuit samedi avec notamment les débuts des Bianconeri à domicile contre le promu Empoli. Un match qui marque le début de l'histoire post-Ronaldo de la Juve, après l'officialisation du retour de "CR7" à Manchester United.

© 2021 AFP