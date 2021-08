Paralympiques-2020: l'or de Hanquinquant lance une cascade de médailles

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Pluie de podiums français à Tokyo: neuf nouvelles médailles ont garni samedi le tableau de l'équipe de France aux Jeux paralympiques, dont une d'or, décrochée d'entrée par Alexis Hanquinquant au triathlon, une d'argent pour Marie-Amélie Le Fur et cinq en tennis de table.

Triple champion du monde et d'Europe en titre, Hanquinquant, pour ses premiers Jeux, a assumé son rôle de favori dans la catégorie PTS4 et offert à la France son troisième titre paralympique, tout en donnant le ton de la journée la plus faste en médailles.

"Le plan s'est déroulé à la perfection", savoure le Normand de 35 ans, amputé de la jambe droite sous le genou à la suite d'un accident du travail sur un chantier en 2010. Il était alors champion de France de boxe full contact chez les valides.

"La meilleure stratégie était d'attaquer, quand je sors de l'eau et qu'on m'annonce 25 secondes d'écart, je me dis que c'est vraiment un bon jour", décrit le triathlète qui a relégué à près de quatre minutes son poursuivant japonais Hideki Uda, au bout de 750 m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied.

La distance a souri aussi à Annouck Curzillat, 29 ans. La triathlète malvoyante a pris la médaille de bronze (catégorie PTVI) avec sa guide Céline Bousrez, au finish, pour deux petites secondes, et monte pour la première fois sur un podium international.

Quant à Le Fur, pour ses cinquièmes Jeux, elle a réussi son pari de conquérir une neuvième médaille. Tenante du titre en saut en longueur (catégorie T64), la présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF) est passée près de le conserver avec un dernier bond à 6,11 mètres, trop court de seulement cinq centimètres dans le bac à sable du Stade national.

C'est dans cette enceinte que l'Américaine Tatyana McFadden, l'une des athlètes paralympiques les plus médaillées, est montée samedi, avec sa médaille de bronze au 5.000 mètres en fauteuil (T54), sur le 18e podium de sa carrière, comme à chaque course à laquelle elle a participé depuis 2008.

Sur la piste du vélodrome d'Izu, déjà pourvoyeuse de quatre podiums depuis le début des Jeux, le duo formé par Raphaël Beaugillet et François Pervis, septuple champion du monde chez les valides, a pris la médaille de bronze du kilomètre en tandem pour 82/100.

"Enfin !", a savouré le cycliste malvoyant. "Et merci à François d'avoir adhéré au projet. Aujourd'hui, on n'a fait qu'un."

- Benjamine et médaillée -

Mais le gros des médailles du jour est venu du tennis de table avec une d'argent et quatre de bronze. La plus belle des cinq a été décrochée par la benjamine de la délégation française, Léa Ferney, 17 ans.

La Française Lea Ferney, lors de son match de para tennis de table (classe 11, groupe B) face à la Japonaise Kanami Furukawa, lors des Jeux paralympiques de Tokyo, le 26 août 2021 au Metropolitan gymnasium Charly TRIBALLEAU AFP

Après avoir dominé en demi-finale la Japonaise Maki Ito (3-0), qui jouait à domicile, Ferney s'est inclinée en finale face à la Russe Elena Prokofeva (3-1).

A l'autre bout de l'échelle de l'expérience, Thu Kamkasomphou, 52 ans, a signé un sixième podium individuel (Classe 8) en six Jeux. Elle avait commencé son aventure paralympique en 2000 par un titre à Sydney (en Classe 9 à l'époque).

Comme à Rio, le pongiste en fauteuil Maxime Thomas a pris aussi la troisième place en individuel (Classe 4), soit sa quatrième médaille paralympique additionnée à celles obtenues par équipes.

Il a été imité par Lucas Créange qui a glané sa première médaille en Classe 11, dédiée au handicap cognitif, et par Anne Barnéoud: aphasique et hémiplégique côté droit depuis un AVC à quatre ans, celle-ci a remporté sa première médaille en individuel (Classe 7), après une médaille de bronze obtenue par équipes à Pékin, en 2008.

