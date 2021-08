F1: le Grand Prix de Belgique en suspens à cause de la pluie

Publicité Lire la suite

Spa-Francorchamps (Belgique) (AFP)

Le Grand Prix de Belgique de Formule 1, prévu initialement à 15h00, n'avait toujours pas commencé trois heures après et son annulation est une possibilité à cause de la pluie incessante sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Sur la grille de départ à 15h00, les pilotes ont été informés d'une première décision de décaler le Grand Prix. A 15h25, ils ont ensuite démarré pour deux tours de formation. Mais les conditions étaient encore trop pluvieuses pour pouvoir donner le départ réel.

Tous les pilotes sont rentrés dans la voie des stands et sont sortis de leurs monoplaces pour patienter au chaud. Ils étaient encore dans leurs garages à 18h00.

Résultat, les images de télévision montraient ce qu'elles pouvaient: les milliers de braves spectateurs présents dans les tribunes, sous le rideau de pluie qui s'abat sur les Ardennes belges depuis le début de journée et plus généralement depuis le début du week-end.

- Frites et pétanque -

Les fans, se réconfortant avec hot-dogs et frites belges, et les pilotes, en essayant de rester concentrés avec divers exercices, patientaient tant bien que mal. Comme certains stewards, qui en profitaient eux pour faire une pétanque sur les graviers autour de la piste.

Si un départ devait être donné, les voitures partiraient lancées, derrière la voiture de sécurité, plutôt qu'arrêtées comme habituellement.

Le champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) attendant le départ du GP de F1 de Belgique, le 29 août 2021 à Spa-Francorchamps JOHN THYS POOL/AFP

Normalement, la course doit avoir lieu dans une fenêtre de trois heures à compter du départ prévu initialement (15h00), soit jusqu'à 18h00. Mais la direction de course a annoncé à 17h00 que cette procédure de course était suspendue, à cause du cas de "force majeure" que présente la météo, afin de préserver une heure de course potentielle.

Si la course a lieu, elle sera raccourcie. Or, selon le règlement, deux tours au minimum doivent être effectués pour que des points puissent être attribués. Et si le leader effectue plus de deux tours mais moins de 75% de la distance initialement prévue (44 tours de sept kilomètres), la moitié des points seulement est distribuée.

- "Assez horrible" -

Lors de leur tour de formation, les pilotes semblaient tous d'accord pour dire que la visibilité était extrêmement mauvaise.

"C'est assez horrible, je n'arrive quasiment pas à voir la monoplace devant moi et il y a de l'+aquaplaning+", a par exemple expliqué Lando Norris (McLaren).

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) lors du tour de chauffe du GP de F1 de Belgique, le 29 août 2021 à Spa-Francorchamps Kenzo Tribouillard AFP

Seul le Néerlandais Max Verstappen, en pole position, était partisan de rouler. Le pilote Red Bull compte huit points de retard sur Lewis Hamilton (Mercedes) avant cette 12e manche sur 22 cette saison. Il s'est qualifié devant les Britanniques George Russell (Williams) et Hamilton.

"C'est pas si mal sur la route, mais en peloton on ne pourrait rien voir", a confirmé Alan van der Merwe, pilote de la voiture médicale, dernier a avoir roulé sur la piste vers 17h00.

Le temps pluvieux a déjà provoqué l'accident de Norris, samedi, pendant les qualifications. Dimanche, c'est Sergio Pérez (Red Bull) qui est sorti de piste alors qu'il effectuait le tour pour se positionner sur la grille de départ. Il aurait dû abandonner, mais le retard a permis à son écurie de réparer les dégâts sur sa monoplace. Si le départ est donné, le Mexicain devrait être de la partie.

© 2021 AFP