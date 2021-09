Rugby: la Coupe du monde reste en clair sur TF1

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Pas de changement pour la diffusion de la Coupe du monde de rugby: la prochaine édition, organisée en 2023 en France, sera retransmise en clair sur les antennes de TF1 qui a également acquis l'intégralité des droits du Mondial féminin, reporté d'un an en 2022.

Depuis 1991, la Une a toujours obtenu les droits du Mondial masculin sauf en 2003. "C'est un événement très fédérateur" qui entre dans la stratégie du groupe, selon Julien Millereux, directeur des sports du groupe TF1.

"La Coupe du monde de rugby fait des scores exceptionnels en temps normal, alors en France en 2023, on considère que cela peut être ce qu'a été 1998 pour le foot. Certes il y a déjà eu une Coupe du monde en France en 2007 mais depuis le rugby s'est beaucoup développé", explique-t-il à l'AFP.

Conserver le Mondial de rugby, organisé du 8 septembre au 28 octobre 2023 sur le sol hexagonal, répond à l'objectif de "privilégier la qualité plutôt que la quantité" en matière de droits sportifs.

"Avec la concurrence accrue des diffuseurs payants, on a laissé de côté certaines droits feuilletonnants comme la Ligue des champions ou la Formule 1 et on s'est vraiment recentré sur des événements ponctuels forts, avec les équipes de France. On se concentre vraiment sur des événements en mesure d'apporter une +surperformance+ d'audience", développe Julien Millereux.

"On sait qu'un événement en France draine beaucoup plus d'attention et souvent cela se sent en audience. On l'a vu à une échelle différente sur la Coupe du monde féminine (2019 de football)", poursuit-il.

- Sous-licencier des matches? -

Impossible de dire précisément combien de télespectateurs regarderont la finale en 2023. Tout dépendra du parcours du XV de France qui, après trois finales perdues (1987, 1999, 2011), ambitionne de remporter enfin le trophée. Au premier tour, les Bleus ont été placés dans la même poule que celle des All Blacks, triples champions du monde (1987, 2011, 2015).

"C'est compliqué de comparer les époques mais on sait qu'une finale peut faire 20 millions de téléspectateurs", dit Julien Millereux.

Les joueurs et le staff des Springboks sud-africains, champions du monde, posent avec le président Cyril Ramaphosa (cravate), le 7 novembre 2019 à Pretoria Phill Magakoe AFP/Archives

Selon World Rugby, le dernier Mondial, remporté par l'Afrique du Sud en 2019 au Japon, "a été l'événement de rugby le plus regardé de tous les temps, avec plus de 857 millions de personnes dans le monde entier (...) soit une augmentation de 26 % par rapport au précédent tournoi en Angleterre".

Les droits conservés, reste maintenant à savoir si TF1 compte en revendre une partie. "C'est prématuré, on va y réfléchir dans les mois à venir", répond le directeur des sports du groupe.

En 2011, la chaîne avait sous-licencié des matches à France Télévisions et Canal +. En 2015, la chaîne payante avait aussi acquis plusieurs matches. Lors du Mondial-2019, le groupe TF1 avait choisi de diffuser l'intégralité des 48 matches sur ses différentes chaînes.

- Mondial féminin et décalage horaire-

Concernant la Coupe du monde féminine (8 octobre - 12 novembre 2022), organisée en Nouvelle-Zélande et reportée d'un an pour cause de pandémie de Covid-19, le sujet n'a pas encore été discuté non plus.

"On suivra au plus proche l'équipe de France", assure Julien Millereux.

L'un des principaux enjeux sera de rendre attractive en France une compétition pas aidée par le décalage horaire. "Les matches seront effectivement tôt le matin puisque cela se déroule en Nouvelle-Zélande. Forcément, ce sont des horaires moins favorables en Europe", répond le dirigeant.

La Française Lénaïg Corson (balle en main) bute sur les Anglaises lors d'un match des Six Nations à Twickenham, le 24 avril 2021 JUSTIN TALLIS AFP/Archives

"Cela fait aussi partie de notre stratégie d'offrir, dès qu'on le peut, sur des sports collectifs qu'on couvre chez les hommes, également des événements féminins, comme on le fait sur le handball, sur le football. Ce sera à nous de faire en sorte que sa diffusion soit un succès malgré le décalage horaire", conclut-il.

