Qualifs Mondial-2022: l'Angleterre pour poursuivre son sans-faute

Les joueurs de l'Angleterre restent sur un succès large contre la Hongrie, avec notamment un but de Raheem Sterling (à genoux) à Budapest, le 2 septembre 2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'Angleterre, l'une des quatre équipes avec le Danemark, la Suède et la Suisse ayant fait le plein de victoires dans ces qualifications zone Europe pour le Mondial-2022, tentera de poursuivre son sans-faute dimanche face à la faible Andorre.

Les Anglais, finalistes de l'Euro en juillet, accueillent les Andorrans, avant-derniers du groupe I, qui auront du souci à se faire face aux "Three Lions" des Kane, Sterling et autres Maguire.

Moins souverains dans le groupe J, les Allemands reçoivent l'Arménie. En cas de victoire, les coéquipiers de Manuel Neuer, de retour dans la cage, prendront seuls la tête de ce groupe devant les Arméniens.

Une tâche largement à la portée de la Mannschaft, à la tête de laquelle Hansi Flick étrennera ses galons de sélectionneur à domicile, malgré la médiocre copie rendue au Liechtenstein (2-0).

- Suisse-Italie au sommet -

Suisse - Italie, le deuxième du groupe C qui reçoit le premier: ce match constitue sur le papier l'affiche de cette soirée.

Retrouvailles attendues entre la Suisse de Manuel Akanji (#5) et l'Italie de Ciro Immobile, ici au duel durant l'Euro, le 16 juin 2021 au stade de Rome ANDREAS SOLARO POOL/AFP/Archives

Les Suisses, quarts de finalistes du dernier Euro, ont remporté leurs deux premiers matches dans la poule. Ils reçoivent des Italiens qui viennent de connaître leur premier accroc devant des Bulgares retranchés en défense (1-1).

"Ce sera différent, la Suisse est une équipe qui joue. Il faudra faire un grand match", a estimé Roberto Mancini, le sélectionneur de l'équipe championne d'Europe. En cas de victoire ou de nul, la Nazionale pourrait détenir à elle seule le record d’invincibilité pour une équipe nationale, avec 36 matches sans défaite.

La Belgique, elle, tourne quasiment à plein régime depuis le début de cette phase de groupes, et l'attaque de la bande de Lukaku, la plus efficace de ces qualifications zone Europe (17 buts), carbure à plus de quatre buts en moyenne par match.

Les Diables Rouges, qui restent sur deux retentissantes sorties dans ce groupe, face au Bélarus (8-0) et en Estonie (5-2), auront encore l'occasion de s'illustrer face aux Tchèques, poussifs vainqueurs des Bélarusses 1-0, contre lesquels ils devraient poursuivre leur marche dans un groupe E qu'ils dominent.

L'Espagne, qui vient de concéder en Suède sa première défaite depuis 1993 dans un match des qualifications pour un Mondial, aura l'occasion de se ressaisir en recevant la Géorgie, dernière du groupe B.

Le coach de l'Espagne Luis Enrique tente de galvaniser ses joueurs opposés à la Suède à Solna, près de Stockholm, le 2 septembre 2021 Jonathan NACKSTRAND AFP/Archives

La Roja, demi-finaliste du dernier Euro, reprendra en cas de succès les commandes de la poule aux Suédois, exempts de cette journée.

Programme des matches des qualifications zone Europe pour le Mondial-2022 disputés dimanche:

Groupe B

(20h45) Kosovo - Grèce

Espagne - Géorgie

Groupe C

(18h00) Bulgarie - Lituanie

(20h45) Suisse - Italie

Groupe E

(15h00) Belarus - Pays de Galles

(20h45) Belgique - République tchèque

Groupe I

(18h00) Albanie - Hongrie

Angleterre - Andorre

(20h45) Saint-Marin - Pologne

Groupe J

(18h00) Islande - Macédoine du Nord

(20h45) Roumanie - Liechtenstein

Allemagne - Arménie

© 2021 AFP