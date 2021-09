Solheim Cup de golf: les Américaines reviennent à 1 point des Européennes

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Les Américaines ont repris espoir dans la 17e Solheim Cup de golf, l'équivalent féminin de la Ryder Cup, en remportant trois parties sur quatre dimanche matin face aux Européennes, tenantes du titre, qui ne mènent plus que 6,5 à 5,5 points.

Dominées samedi lors des premières parties de cette édition 2021, les joueuses US ont dominé les "quatre balles" de dimanche matin, dans l'Ohio, et espéraient faire la même chose l'après-midi, en formule quatre balles (foursome) aussi, sur le parcours de l'Inverness Club à Toledo.

L'Irlandaise Leona Maguire et l'Anglaise Mel Reid avaient pourtant bien débuté ce dimanche en ajoutant un point au tableau de l'Europe, face à la numéro 1 mondiale Nelly Korda et sa compatriote Ally Ewing (5 et 4), ce qui donnait quatre points d'avance à leur sélection.

Puis tout a basculé en fin de matinée quand Danielle Kang et Austin Ernst ont d'abord battu l'Anglaise Georgia Hall et la Suédoise Madelene Sagstrom, imitées ensuite par Lexi Thompson et Brittany Altomare qui ont défait l'Anglaise Charley Hull et la Danoise Emily Pedersen.

Cerise sur le gâteau, Lizette Salas et Jennifer Kupcho ont clôturé cette matinée réussie en l'emportant (3 et 1) face à une autre Suédoise, Anna Nordqvist, associée à la Finlandaise Matilda Castren. A mi-parcours, le suspense était donc intact. Les dernières parties, en match-play, sont prévues lundi.

