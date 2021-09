Mondial-2022: sans Ronaldo, le Portugal corrige l'Azerbaïdjan

La joie des Portugais, après un but marqué contre l'Azerbaïdjan, lors des qualifications pour le Mondial-2022 au Qatar, le 7 septembre 2021 à Bakou

Lisbonne (AFP)

Sans sa star Cristiano Ronaldo, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, le Portugal a signé une victoire tranquille face à l'Azerbaïdjan (3-0) mardi à Bakou, en qualifications pour le Mondial-2022.

Opposés à la 112e nation au classement Fifa, les Portugais se sont mis à l'abri dès la première période grâce à des buts de Bernardo Silva (26e) et André Silva (31e). Lors du second acte, Diogo Jota a scellé le score de la rencontre avec une nouvelle réalisation (75e).

Installé dans la moitié de terrain de l'Azerbaïdjan et presque jamais inquiété, le Portugal a trouvé la faille sur une reprise dans les airs de Bernardo Silva (1-0, 26e), parfaitement trouvé au second poteau par un centre de Bruno Fernandes.

Cinq minutes plus tard, Fernandes a centré dans la surface pour Diogo Jota qui a remisé en direction d'André Silva, l'attaquant du RB Leipzig logeant le ballon dans les filets sans opposition (2-0, 31e) et inscrivant au passage son 18e but en 45 sélections.

L'avant-centre aurait pu s'offrir un doublé en quelques minutes mais sa frappe au coeur de la surface a fui le cadre alors que le gardien de l'Azerbaïdjan était battu (35e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Fernando Santos ont géré leur avantage, imprimant un rythme lent à la rencontre.

Diogo Jota a repris de la tête et dans le bon timing un centre de Joao Cancelo pour inscrire sa quatrième réalisation au sein de ces éliminatoires (3-0, 75e).

Les Portugais auraient pu ajouter quelques buts supplémentaires mais le portier Shahrudin Mahammadaliyev a réalisé plusieurs bons arrêts devant Bruno Fernandes (55e), Bernardo Silva (58e), Diogo Jota (65e) et Joao Mario (82e).

Avec cette victoire, les champions d'Europe 2016 ont provisoirement pris la tête du classement du groupe A, devant la Serbie qui se déplace en Irlande dans la soirée.

Le prochain match du Portugal en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 aura lieu le 12 octobre avec la réception du Luxembourg.

