Real Madrid: "Je suis là pour apprendre", assure Camavinga lors de sa présentation

Présenté mercredi comme nouveau joueur du Real Madrid, le jeune milieu international français Eduardo Camavinga a affirmé qu'il était "là pour apprendre" de "l'expérience et de la longévité" du trio Kroos - Casemiro - Modric, et a présenté Karim Benzema comme une "idole".

Question: Est-ce le plus beau jour de votre jeune carrière ?

Réponse: "C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, il y a aussi ma première sélection en équipe de France qui avait généré beaucoup d'émotions. Mais oui, très heureux d'être ici parmi ces grands noms du football. C'est un rêve, je suis très heureux. Depuis tout petit, je souhaitais rejoindre ce grand club, donc je vais tout donner pour satisfaire les supporters. Au moment où j'ai su que j'allais venir, j'ai pensé à toutes les galères qu'on a vécues avec ma famille, et être là aujourd'hui c'est plus qu'un honneur".

Q: Pourquoi avoir choisir le Real Madrid ? Benzema a-t-il pesé dans votre choix ?

R: "Déjà, le premier facteur, ce n'est pas l'argent, c'est le plaisir. Venir au Real, c'était un rêve depuis petit. Dès que j'ai vu qu'il y avait une occasion, j'ai sauté dessus. Je savais que j'allais pouvoir m'épanouir ici. Quand on parle du Real Madrid, on pense aux Ligues des Champions, aux Ronaldo, aux Zidane, aux Figo, à toutes les légendes qui sont passées ici. Après, Benzema, c'est une idole. Il aide aussi la jeunesse, il est proche des jeunes joueurs, comme avec Vinicius, et en plus de ça il est français".

Q: Quel sera votre rôle, aux côtés de Kroos, Casemiro, Modric... ?

R: "Déjà, d'apprendre. Après, de montrer à l'entraîneur que je suis là, de tout donner à l'entraînement, travailler dur, et après, grappiller des minutes pour essayer de jouer le plus longtemps possible. Je vais apprendre de leur expérience, de leur longévité, parce que ça fait un moment qu'ils sont tout là-haut. Mon poste, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'aime bien jouer dans la défense, mais je suis jeune, il faut que je m'adapte. Numéro 6, N.8, N.10... Peu importe là où le coach me mettra, je donnerai le meilleur de moi-même sur le terrain. J'aurai peut-être besoin d'un temps d'adaptation, mais moi, je me sens prêt, et je ne me compare à personne. Après, la concurrence... avec ma famille on a réfléchi à tout, on pense c'était le meilleur moyen pour moi de continuer à m'épanouir, de continuer à apprendre. D'abord je vais jouer au Real Madrid, et ensuite l'équipe de France ça viendra tout seul, naturellement".

