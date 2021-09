Volley: les Français dominent l'Estonie et finissent le 1er tour de l'Euro invaincus

Publicité Lire la suite

Tallinn (AFP)

Les volleyeurs français, champions olympiques il y a un mois à Tokyo, ont bouclé le 1er tour de l'Euro à Tallinn par une cinquième victoire en autant de rencontres, en s'imposant contre l'Estonie 3 sets à 0 (25-18, 25-17, 25-19), jeudi.

Après ce premier tour parfaitement maîtrisé, les Français vont prendre la direction de la République tchèque pour disputer à Ostrava leur huitième de finale programmé lundi. Ce sera soit contre les Bulgares, soit contre les Tchèques, en fonction du résultat du match entre l'Italie et la République tchèque en soirée à Ostrava.

Avec cette première place du groupe D, assurée avant de monter sur le terrain jeudi, les coéquipiers de Benjamin Toniutti se retrouvent dans la moitié de tableau des Polonais, doubles champions du monde en titre (2014 et 2018) et qui évoluent à domicile entre Gdansk pour les 8es et les quarts, et Katowice pour le week-end final.

La Pologne a également bouclé son premier tour avec cinq victoires, dont une au tie break contre la Serbie, tenante du titre.

© 2021 AFP