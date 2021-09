Starligue de hand: la chasse aux Parisiens est rouverte

L'arrière de Veszprem, Vuko Borozan (g.), tente d'arrêter le pivot du PSG, Luka Karabatic (d.), pendant le match pour la 3e place de la C1 de handball entre le Paris Saint-Germain et Veszprem lors du Final Four de la Ligue des champions masculine, le 29 décembre 2020 à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne.

Un mois après la reconquête française au Jeux olympiques, le championnat de France entame un nouveau chapitre vendredi avec le PSG en favori vers un huitième sacre consécutif, que Nantes et Montpellier essaieront encore de faire chuter de son piédestal.

Le Covid-19 a eu beau perturber la saison 2020/21, cela n'a pas empêché le club de la capitale de terminer largement en tête, avec pourtant un match de moins (annulé) que ses concurrents. Bilan: 27 victoires, 1 nul et 1 seule défaite.

Si Luka Karabatic et ses partenaires progressent à la même cadence, Montpellier et Nantes, ses plus sérieux rivaux, n'auront quasiment pas le droit à l'erreur.

"Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu un championnat aussi homogène et relevé, et malgré tout le PSG truste les titres depuis pas mal d'années", constate Patrice Canayer, le manager montpelliérain.

"Là où, tous, on fléchit à un moment donné, le PSG tient bon. En gros, on se mange la tête entre nous et pendant ce temps, Paris gagne les titres. J'espère qu'on sera capable de maintenir un maximum de suspense et de briser cette hégémonie de Paris", poursuit le technicien héraultais, dont l'équipe va retrouver la Ligue des champions.

- Le "H" en C2 -

Nantes, troisième derrière le MHB la saison dernière, jouera lui la Ligue européenne, second échelon continental, alors qu'il s'est invité pour la deuxième fois dans le dernier carré de la C1 en juin, aux côtés du PSG. Il n'y a que deux places pour les clubs français en C1.

Montpellier est le seul club français à avoir remporté la prestigieuse compétition européenne, deux fois, la dernière en 2018 aux dépens de Nantes en finale, lorsqu'il y avait encore de la place pour trois équipes hexagonales.

"Cette saison, notre objectif principal, c'est de retrouver la Ligue des champions. Mais c'est vrai aussi que jouer la Ligue européenne, c'est une chance de gagner un titre", considère Alberto Entrerrios, l'entraîneur de Nantes.

L'entraîneur principal de Montpellier, Patrice Canayer, pendant la demi-finale entre le HC Vardar et le Montpellier HB lors du Final Four de la Ligue des champions masculine de handball, le 26 mai 2018 à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne.

Le dernier grand titre du "H" remonte à 2017 quand il s'était emparé de la Coupe de France. La saison passée, ce trophée-là non plus n'a pas échappé au PSG.

Mais le club parisien, malgré son budget XXL (17,8 M EUR, devant Nantes 7,8 et Montpellier 7,7), a échoué pour la cinquième fois en six ans au Final 4 de la C1 à Cologne, battu par les Danois d'Aalborg alors qu'il semblait avoir le match en main.

- Paris va changer de visage -

Le PSG a encore une saison avec le même effectif pour conquérir le Graal européen et tenter de garder son leadership en championnat. Car l'été prochain, l'équipe changera de visage. Plusieurs joueurs majeurs (Hansen, Remili, Gérard...) s'en iront dans la foulée de départs d'autres vedettes, sur les dernières années, comme Gensheimer (2019), Sagosen et Corrales (2020).

"Le Paris Saint-Germain reste une institution. Il continuera de briller et d'être performant, peu importe les joueurs qui composeront l'équipe", relativise le capitaine Luka Karabatic.

Le pivot de 33 ans avait prolongé son contrat jusqu'en 2024 avant de conquérir l'or olympique avec les Bleus à Tokyo, aux côtés de son frère Nikola, dont l'engagement avec le club parisien arrivera à échéance à l'été 2022. A 37 ans, le demi-centre multi-médaillé est en discussion pour poursuivre l'aventure au-delà.

Le Paris SG, s'il ne s'est pas renforcé, garde un effectif capable de poursuivre son règne. "Mais Paris peut être mis à mal par plusieurs équipes et cela peut profiter à une autre", estime Thierry Anti, entraîneur d'Aix, quatrième la saison passée. Le coach voit bien Nantes, son ex-équipe, s'engouffrer dans la brèche.

L'entraîneur principal espagnol de Nantes, Alberto Entrerrios, pendant le match pour la troisième place de la Ligue des champions entre le HBC Nantes et le Paris Saint-Germain à Cologne (Allemagne), le 13 juin 2021.

L'issue du choc Nantes-Montpellier, à la fin du mois, devrait donner quelques indices.

Programme de la 1re journée:

Vendredi

(20h00) PSG - Istres

Samedi

(16h00) Créteil - Dunkerque

(19h00) Toulouse - Chambéry

(20h00) Aix - Limoges

Cesson-Rennes - Nantes

Chartres - Nancy

Dimanche

(15h00) Nîmes - Saran

(17h00) Montpellier - Saint-Raphaël

