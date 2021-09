WRC/Rallye de l'Acropole: Neuville plonge au classement

Publicité Lire la suite

Athènes (AFP)

Victime d'une panne de sa direction assistée, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a perdu près de deux minutes dans la quatrième épreuve spéciale du rallye de l'Acropole, vendredi après-midi, et reculé de la cinquième à la 26e place.

"On avait déjà eu des problèmes techniques ce matin et là la direction assistée ne fonctionne plus. Ce sera une journée à oublier mais on a encore deux spéciales à faire et on va continuer à tout donner", a expliqué le Belge au point stop de l'ES4.

Neuville avait déjà perdu du temps en pointant avec 24 minutes de retard à la sortie du parc de changement de pneus, vendredi à midi, après l'ES3, parce qu'il avait tenté de réparer sur place, avec les moyens du bord. De quoi récolter quatre minutes de pénalité.

Du coup, en ajoutant le temps perdu dans l'ES4 (1 min 50), dans une voiture privée de direction assistée, le déficit est désormais de six minutes sur le leader provisoire, le jeune Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota).

Un autre pilote Toyota, le Gallois Elfyn Evans, a connu des problèmes de transmission pendant toute la matinée, sa boîte de vitesses restant bloquée sur le 6e rapport, et il a aussi perdu beaucoup de temps. Après l'ES4, il était 17e à près de quatre minutes de Rovanperä.

Rovanperä a pris la tête du rallye après l'ES3, puis il a signé un deuxième temps scratch d'affilée dans l'ES4. Vainqueur cet été en Estonie, il devance désormais de 3.8 secondes l'Estonien Ott Tänak (Hyundai) et de 7.5 secondes le Français Sébastien Ogier (Toyota), en tête jeudi soir après l'ES1.

Deux autres épreuves spéciales sont encore prévues vendredi après-midi (ES5, ES6) autour de Loutraki et Lamia, au nord-ouest d'Athènes.

© 2021 AFP