Allemagne: Leipzig-Bayern, une affiche au goût étrange

Berlin (AFP)

L'entraîneur star Nagelsmann, le maître à jouer Sabitzer, le pilier de la défense Upamecano: Leipzig, futur adversaire du PSG en Ligue des champions, a été dépouillé de ses meilleurs atouts cet été par le Bayern, qui arrive en favori samedi à la Red Bull Arena pour le premier grand choc de la saison allemande.

Certains commentateurs n'ont pas hésité à comparer cette razzia à celle que le "Rekordmeister" avait opéré il y a quelques années - en plusieurs temps - contre Dortmund, à qui il avait chipé Mario Götze en 2013, Robert Lewandowski en 2014 et Mats Hummels en 2016.

Les Munichois ont versé au total 72,5 millions d'euros au RB cet été, plus d'éventuels bonus à venir. Mais se renforcer tout en affaiblissant leurs rivaux les plus dangereux leur a permis de remporter neuf titres de champions consécutifs, série en cours...

Conséquence immédiate de ces grandes manœuvres estivales: les hommes de Jesse Marsch, le coach américain arrivé du RB Salzbourg pour remplacer Julian Nagelsmann, ont démarré le championnat au ralenti, avec une victoire et deux défaites après trois journées.

- Comparé à Pogba -

Ils pointent à une dixième position indigne d'un club qui a déjà terminé quatre fois sur le podium en cinq saisons de Bundesliga, et atteint les demi-finales de la Ligue des champions 2020.

Ce "crash test" grandeur nature à domicile samedi (18h30) contre le "Rekordmeister" aura donc pour le RB un goût particulier. Il donnera aussi une indication sur la valeur actuelle de l'équipe, versée en Ligue des champions dans un "groupe de la mort", avec les monstres Paris SG et Manchester City, et le FC Bruges.

Certes les partants ont été remplacés. Mais l'Espagnol Ilaix Moriba, formé au FC Barcelone, peut-il vraiment à 18 ans succéder au chevronné Marcel Sabitzer, poumon de l'entre-jeu la saison dernière et brillant avec l'Autriche à l'Euro? "Nous allons lui donner le temps de s'adapter à notre club et à notre style de jeu", a promis Marsch, qui fonde beaucoup d'espoirs sur ce joueur que d'aucuns comparent déjà à Paul Pogba, pour sa technique et son dynamisme.

Marsch dispose de toute façon d'une assez large palette d'options pour composer un milieu de terrain, avec notamment les jeunes Tyler Adams, Amadou Haidara ou le talent hongrois de 20 ans Dominik Szoboszlai.

- "Philosophie RB" -

En défense centrale, au côté du pilier Willi Orban (au club depuis 2015), le Français de 21 ans Mohamed Simakan est pour l'instant titulaire. L'ancien strasbourgeois n'a pas les références de Dayot Upamecano, déjà international, mais il est apparu solide, rapide et efficace dans les duels lors de ses premières sorties. Il doit encore discipliner un jeu trop brouillon et prendre moins de risques.

Quant à l'entraîneur lui-même, un meneur d'hommes de 47 ans proche de ses joueurs, il baigne dans l'univers Red Bull depuis six ans déjà (RB New York, RB Leipzig comme adjoint en 2018-2019, RB Salzbourg). "Marsch va remettre l'accent sur la philosophie RB, avec plus de pressing et de jeu de transition", assure Kicker, le magazine du football allemand.

Le RB Leipzig, fondé en 2009 en 5e division et arrivé en Bundesliga en 2016, est en avance sur son tableau de marche et n'entend pas brûler les étapes d'une croissance programmée. "Nous avons réalisé des transferts très sensés d'un point de vue stratégique et financier", se félicite le responsable commercial sport Florian Schulz, "nous avons anticipé, pris des décisions de transfert précoces et nous étions donc bien préparés à d'éventuels départs".

La réception du Bayern samedi dira si ce RB-là peut espérer cette saison maintenir son standing, en Allemagne comme en Europe.

Les Bavarois seront privés pour ce choc des Français Kingsley Coman et Corentin Tolisso, revenus blessés de sélection. En revanche, ils bénéficieront des retours de Thomas Müller, Alphonso Davies, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, tous rétablis.

