C4: Rennes décroche le nul 2-2 face à Tottenham

Rennes (AFP)

Rennes a pris un départ correct en Ligue Europa Conférence en décrochant un match nul 2-2 contre Tottenham, grandissime favori, lors du premier match de groupe jeudi au Roazhon Park.

Sérieusement malmenées dimanche en Ligue 1 par les modestes Rémois (0-2), les Rennais ont montré bien plus d'allant, mais peuvent s'en vouloir d'avoir offert le match nul sur deux erreurs défensives.

Finaliste de la Ligue des champions en 2019, Tottenham était en effet privé de nombreux cadres, blessés ou ménagés avec un choc dimanche contre Chelsea. Même le capitaine Harry Kane est sorti en début de seconde période.

A l'entrée des joueurs sur le terrain, le mandat des supporters rennais était pourtant clair: "Un combat à mener, un trophée à gagner".

- Fébrilité -

Sans cacher les ambitions rennaises dans cette nouvelle compétition, malgré les déceptions bretonnes des dernières saisons sur la scène européenne, l'entraîneur Bruno Genesio s'était montré moins gourmand: assurant que le résultat pouvait se jouer "sur des détails", il avait avant tout demandé à ses troupes de faire enfin preuve de caractère.

C'est mal parti... Fébriles, les Rennais ont laissé Tottenham prendre le jeu à son compte dès les premières minutes, jusqu'à se voir punis sur un manque de réussite de la défense désormais classique pour les Rouge et Noir.

Mis au défi par Lucas Moura, lancé dans la profondeur par Harry Kane, Loïc Badé a trompé son gardien Romain Salin en déviant le centre de l'ancien ailier parisien (0-1, 11e).

Les Rennais ont tenté de réagir mais ont longtemps peiné à s'approcher du but qu'Hugo Lloris avait cédé pour la soirée à l'Italien Pierluigi Gollini, tout en se voyant régulièrement surpris dans leur dos.

Lucas Moura et son capitaine Harry Kane fêtent l'ouverture du score pour Tottenham à Rennes en Ligue Europa Conférence, le 16 septembre 2021 JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Une nouvelle maladresse a tout relancé: servi en retrait par Serhou Guirassy, Adrien Truffert a vu Gollini repousser sa frappe sur lui mais n'a pas réussi à cadrer sa tête dans le but vide (20e).

Poussés par plus de 21.000 supporters et portés par des milieux de terrain déchaînés, les Rennais ont lâché les freins. Et rapidement, Flavien Tait s'est appuyé sur Guirassy pour décocher une frappe du droit après un très beau mouvement collectif (1-1, 23e).

Si l'intensité est ensuite un peu retombée, les débats se sont équilibrés pendant plus d'une demi-heure, avec plusieurs frappes rennaises intéressantes mais aussi quelques nouvelles frayeurs en défense.

- Laborde buteur -

Sur ce modèle, Rennes a brièvement pris l'avantage avant de concéder l'égalisation.

Tout d'abord, Gollini a repoussé une frappe de Kamaldeen Sulemana dans les pieds de Gaëtan Laborde. L'ancien Montpelliérain, dernière touche offensive d'un mercato d'été de près de 80 millions d'euros, n'a eu qu'à pousser la balle pour inscrire son premier but en Rouge et Noir (2-1, 71e).

Gaëtan Laborde buteur pour le Stade Rennais contre Tottenham au Roazhon Park, le 16 septembre 2021 JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Mais quelques minutes après, Pierre-Emile Hojbjerg a profité d'un centre mal dévié par Tait pour permettre à son équipe de ramener un point de ce premier déplacement (2-2, 75e).

Les Rennais devront montrer autant d'engagement et si possible un peu plus d'habileté en défense, dimanche à Marseille, pour ne pas se laisser distancer en championnat, et n'auront pas le droit à l'erreur contre leurs prochains adversaires, Vitesse Arnhem, vainqueurs 2-0 des Slovènes de Mura.

