Bayern: Kingsley Coman, opéré du coeur, absent deux semaines

Berlin (AFP)

Le milieu français du Bayern Munich Kingsley Coman a subi une "petite opération" du coeur et sera éloigné des terrains "une semaine et demie ou deux semaines", a annoncé vendredi son entraîneur Julian Nagelsmann.

"Nous l'avons soumis à un électrocardiogramme et nous avons trouvé quelque chose qui pouvait être traité rapidement, ce qui a été fait hier", a expliqué l'entraîneur.

Selon Nagelsmann, l'international français de 25 ans pourra reprendre les sessions de cardio dès mardi et les entraînements en équipes dans deux semaines au plus tard. "C'est une petite opération. L'arythmie cardiaque a été éliminée et Kingsley est à nouveau à 100% de sa forme", s'est-il félicité.

Le Français, revenu blessé des matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, n'avait disputé que quelques minutes en fin de match en Ligue des champions face au FC Barcelone, mardi.

En Bundesliga, il devrait rater les matches contre Bochum et Fürth, et est incertain pour la prochaine rencontre de C1 des Bavarois, le 29 septembre contre le Dynamo Kiev.

