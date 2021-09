Bleus, objectif Mondial: Benzema buteur... Kanté aussi !

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Karim Benzema encore buteur, Kylian Mbappé à nouveau passeur décisif. Les stars françaises du Real Madrid et du Paris SG ont prolongé leur bonne dynamique ce week-end, qui a vu le retour en fanfare d'un autre Bleu, N'Golo Kanté, buteur avec Chelsea.

- Benzema enchaîne -

En Espagne, Karim Benzema, du haut de ses 33 ans, continue d'épater tous les observateurs. "KB9" réussit encore un début de saison canon avec 6 buts en 5 matches, qui a propulsé le Real Madrid, invaincu, à la première place du classement.

Dimanche, il a servi une passe décisive à Vinicius à la 86e pour le but de l'égalisation (1-1) contre Valence, puis a conclu de la tête, deux minutes plus tard, un centre parfait du prodige brésilien pour sceller la victoire sur le fil (88e).

"Benzema et Vinicius sont imparables en ce début de saison et ils convertissent tout ce qu'ils touchent en or", a commenté Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, lundi.

"Pichichi" (meilleur buteur) du Championnat d'Espagne, Benzema devance d'une petite réalisation son comparse d'attaque, qui compte 5 buts. L'avant-centre français cumule aussi 4 passes décisives.

S'il est resté muet avec les Bleus lors de la fenêtre internationale de septembre, le Lyonnais d'origine n'est plus qu'à un doublé de son 200e but en Liga.

- Mbappé décisif mais... -

Sa sortie sur blessure, mercredi à Bruges (1-1) en Ligue des champions, a longtemps remis en cause sa participation au choc de la Ligue 1 contre Lyon (2-1), dimanche.

Touché à un pied, Kylian Mbappé a bien été titularisé... et il s'est distingué. Il a adressé le centre qui a conduit au but de la victoire, signé Mauro Icardi, au bout du temps additionnel (90e+3).

Il s'agit de la troisième passe décisive de la saison en L1 pour "Kyky", en plus de ses quatre buts.

Dans le jeu cependant, il lui reste à trouver ses automatismes avec Lionel Messi et Neymar, au sein d'un trio "MNM" qui a encore eu du mal à se trouver contre l'OL.

Mbappé a passé "une soirée pas simple", pour le quotidien Le Parisien, quand L'Equipe évoque le match "décevant" d'un joueur "pas inspiré dans ses choix".

- Appelez-le "N'Goalo" -

Petit événement en Premier League: N'Golo Kanté a marqué un but!

La frappe du milieu de Chelsea, entré à la mi-temps du derby contre Tottenham (3-0), dimanche, a trompé son coéquipier en équipe de France Hugo Lloris, grâce à la déviation d'Eric Dier.

Un peu de réussite, donc, pour l'ancien Caennais, dont le dernier but avec les "Blues" remontait au 23 novembre 2019.

Cet événement coïncide pour "N'Goalo" (un jeu de mot avec "goal", "but" en anglais) avec son retour en compétition, après trois semaines d'absence en raison d'une cheville gauche douloureuse.

"Quand vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde recherche. Vous avez tout ce dont vous avez besoin au milieu de terrain. Je le vois tous les jours à l'entraînement, et c'est difficile de croire à quel point il est bon. Il est unique", l'a complimenté son entraîneur Thomas Tuchel.

- Lucas Digne, capitaine abandonné -

Porteur du brassard d'Everton, Lucas Digne a vécu un cauchemar contre Aston Villa, avec une sévère première défaite cette saison (3-0).

Titularisé à son poste habituel d'arrière gauche, Digne a eu du mal à concilier son rôle défensif et son apport offensif sur toute la durée du match, face à des Villans en 3-5-2 et donc un adversaire direct, Matty Cash, plus tourné vers l'avant.

C'est d'ailleurs ce dernier qui a échappé au marquage du latéral français pour ouvrir le score (1-0, 66e) d'une belle frappe dans la lucarne, avant que Digne ne dévie au premier poteau un corner rentrant, trompant son gardien (2-0, 69e).

Sur le troisième but, il n'a pu empêcher Danny Ings, au milieu du terrain, de lancer Leon Bailey vers le 3-0 (75e).

