Tennis: Simona Halep se sépare de son coach Darren Cahill

Simona Halep a annoncé mercredi la fin de sa collaboration avec Darren Cahill, son coach depuis 2015 avec lequel elle a obtenu ses plus grands succès et atteint la place de N.1 mondiale.

"Après avoir travaillé ensemble durant six années merveilleuses, Darren Cahill et moi avons décidé qu'il était temps de mettre un terme à notre collaboration. Merci pour tout D, pour avoir fait de moi une meilleure joueuse de tennis et une meilleure personne", a tweeté la Roumaine qui fêtera lundi ses 30 ans.

En 2017, sous la houlette de l'ancien joueur australien, elle a atteint pour la première fois le sommet de la hiérarchie mondiale féminine puis remporté Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019.

Elle a remporté 11 de ses 22 titres en simple durant sa collaboration avec Cahill. Ce dernier avait arrêté d'entraîner Halep durant la saison 2019 pour "raisons familiales" avant de la retrouver en 2020. Mais les résultats de la Roumaine n'ont pas retrouvé leur lustre passé avec une élimination en 8es de finale de l'US Open pour ce qui restera leur dernier match ensemble.

Halep est actuellement 14e au classement WTA après avoir manqué Roland-Garros et Wimbledon en raison d'une blessure au mollet gauche.

