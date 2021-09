Rugby Championship: les Argentins furieux d'une photo sans eux

Publicité Lire la suite

Townsville (Australie) (AFP)

Le sélectionneur du XV d'Argentine Mario Ledesma s'est emporté samedi contre une photo promotionnelle des capitaines du Rugby Championship sans joueur des Pumas, y voyant là un "manque de respect".

"Les gars et le staff ont vraiment trouvé que c'était un manque de respect", a-t-il déclaré après la défaite des Pumas face à l'Australie (27-8), leur cinquième de rang dans le tournoi.

Vendredi, les capitaines de l'Australie Michael Hooper, de la Nouvelle-Zélande Ardie Savea et de l'Afrique du Sud Siya Kolisi ont posé avec le trophée du Rugby Championship pour promouvoir le championnat.

Le capitaine argentin Julian Montoya n'a pas pu être de la partie, les Pumas n'étant pas encore arrivés à Townsville où se tenait l'évènement.

"On ne demande pas tant que ça. L'année dernière, quand l'Afrique du Sud s'est retirée, on est venus ici, on a subi le confinement strict. On est restés loin de chez nous trois ou quatre mois et on est la seule équipe qui n'a pas joué à domicile depuis plus de deux ans", a fulminé Ledesma.

"On passe notre temps à se déplacer, on ne se plaint jamais, mais des fois, on a l'impression qu'on nous manque de respect, et on continue, on encaisse", a-t-il poursuivi.

Selon les médias australiens, la séance photo aurait dû se faire à Gold Coast, où se jouaient les journées précédentes du Rugby Championship, mais elle a été déplacée à Townsville, et un changement d'horaire dans le vol des Pumas les a empêchés d'y participer.

"On a passé trois semaines dans un rayon d'une heure pour faire la photo, et d'un coup on se retrouve à 1.400 kilomètres, on ne peut pas y aller et c'est là qu'ils prennent la photo. (...) C'est un manque de respect et ça fait très mal", s'est étranglé Ledesma.

"La seule chose qu'on demande, c'est d'être traités équitablement et avec respect. Dans ce cas, évidemment, ce n'était pas le cas", a-t-il dit.

Rugby Australia a promis de discuter le sujet avec la Sanzaar, organisatrice du tournoi.

