Top 14: Toulouse se met en quatre contre Clermont

Toulouse (AFP)

Puissance quatre! Toulouse a poursuivi son sans-faute cette saison avec un nouveau succès dimanche en clôture de la 4e journée du Top 14 au terme d'un match débridé contre une équipe de Clermont (27-15) clouée à l'avant-dernière place du classement.

Encore une fois bousculé, le tenant du titre a su faire le dos rond et creuse déjà un premier écart en tête du championnat, avec cinq longueurs d'avance sur son dauphin, le Racing 92.

Avec une victoire seulement en quatre matches, les débuts sont difficiles sur le banc clermontois pour Jono Gibbes, arrivé à l'intersaison en provenance de La Rochelle pour succéder à Franck Azéma.

Mais sur ce qu'elle a montré à Ernest-Wallon, son équipe peut légitimement espérer des jours meilleurs.

Les Toulousains n'ont quasiment pas existé offensivement de la première mi-temps, à part sur une fulgurance de sa charnière internationale: un habile coup de pied par-dessus d'Antoine Dupont réceptionné par Romain Ntamack pour son troisième essai de la saison.

Le demi d'ouverture toulousain Romain Ntamack (d), auteur d'un essai, est félicité par le demi de mêlée Antoine Dupont, lors du match de Top 14 à domicile contre Clermont, le 26 septembre 2021 au Stade Ernest-Wallon Lionel BONAVENTURE AFP

Et c'est à peu près tout tant les champions de France et d'Europe, acculés dans leur camp, ont multiplié les maladresses par excès d'enthousiasme, et passé l'essentiel de leur temps à contenir les assauts de l'ASM, parfois de justesse, à l'image des sauvetages de François Cros et Pita Ahki.

Bien servi par un Damian Penaud très en vue au centre, son poste de formation, Alivereti Raka a été le premier à concrétiser, en coin, la domination auvergnate.

L'ailier fidjien de Clermont Alivereti Raka (g), auteur d'un essai contre Toulouse, lors de leur match de Top 14, le 26 septembre 2021 au Stade Ernest-Wallon Lionel BONAVENTURE AFP

Sorti sur blessure, il a été imité au même endroit par son remplaçant, Marvin O'Connor. Engagé dans la semaine comme joker médical, l'international français de rugby à VII a marqué sur son premier ballon pour son premier match à XV depuis plus de trois ans.

Le troisième ligne Anthony Jelonch a lui aussi signé, en force au retour des vestiaires, son premier essai sous ses nouvelles couleurs toulousaines.

Le match a ensuite logiquement baissé en intensité. Dominés en touche, les Clermontois ont été punis en fin de match par l'inévitable Dupont, sorti de sa boîte au ras d'une mêlée, sur une "89" d'école agrémentée d'une belle feinte de passe.

Après la défaite de son voisin castrais samedi contre le Stade français (34-10), Toulouse est désormais la seule équipe encore invaincue cette saison. Et vu sa réussite du moment, c'est peut-être parti pour durer.

