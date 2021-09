NBA: LeBron James, vacciné, ne veut pas encourager à faire comme lui

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

LeBron James, la superstar de la NBA, s'est fait vacciner contre le Covid-19 mais refuse d'encourager qui que ce soit à faire comme lui, car il estime que ce n'est pas son rôle, a-t-il affirmé mardi lors du "media day" des Lakers.

"Je ne peux parler qu'en mon nom. Chacun a le choix de faire ce qu'il pense être bon pour lui et sa famille. Je reconnais que j'étais très sceptique, mais après avoir fait mes propres recherches, j'ai pensé que c'était le mieux pour moi, ma famille et mes amis. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire", a-t-il dit face aux journalistes.

C'est la première fois que James s'exprime publiquement sur son choix. Plus tôt cette année, il avait à plusieurs reprises refusé de dire s'il se ferait vacciner ou pas, arguant que cela appartenait à la sphère privée. Mais son scepticisme sur la vaccination était en revanche connu.

Depuis deux jours que se déroulent les "media days" des différentes franchises NBA, le sujet de la non-vaccination chez une grande minorité des joueurs de la Ligue, 10% selon un recensement officiel, est sur toutes les lèvres.

Certaines stars ont ouvertement affirmé qu'elles refusaient d'être vaccinées, tel Bradley Beal (Washington) qui a depuis légèrement rétropédalé en disant qu'il se posait "toujours la question".

Kyrie Irving lui refuse de dire s'il l'est, mais son absence lors du "media day" des Brooklyn Nets, lundi au Barclays Center, n'a laissé guère de place au doute: il n'en avait pas l'autorisation, un décret de la ville de New York imposant aux sportifs professionnels de prouver qu'ils ont reçu au moins une dose du vaccin pour pouvoir pénétrer dans les enceintes de leur club.

- "Ce n'est pas mon travail" -

A la question de savoir s'il ne lui incombait pas, compte tenu de son statut de plus grande star de la NBA, d'encourager les joueurs, mais aussi les gens qui ne sont pas vaccinés, de franchir ce pas, James a refusé d'endosser ce rôle.

"Là on parle du corps des individus. Il ne s'agit pas de politique, de racisme ou de brutalités policières. Il s'agit du bien-être des gens. Je ne pense pas que je devrais me mêler de ce que les gens font pour leur corps. C'est comme si je disais qu'untel devrait prendre ce travail ou pas", a-t-il argué.

LeBron James plaisante avec Anthony Davis lors de la journée médias des Lakers à El Segundo, en Californie, le 28 septembre 2021 Harry How Getty/AFP

"Vous devez faire ce qui est le mieux pour vous et votre famille. Je sais ce que j'ai fait pour moi et ma famille, je sais ce que certains de mes amis ont fait pour eux et leur famille. Mais pour ce qui est de parler au nom de tout le monde, je ne me sens pas de le faire... ce n'est pas mon travail", a-t-il appuyé.

"LBJ", qui portera le N.6 cette saison, comme cela était le cas entre 2011 et 2014 avec le Miami Heat (deux titres au bout en 2012 et 2013), en espérant que cela le mène à une cinquième bague de champion, a assuré que la vaccination "n'a jamais été un sujet abordé collectivement" avec les autres joueurs des Lakers.

"Mais au bout du compte, on essaie toujours de se protéger mutuellement et de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour être disponible pour ses coéquipiers et pour ce que nous devons faire sur le terrain. Le but ultime est de gagner un championnat et la première chose à faire c'est être en bonne santé, ce qui est le plus important", a-t-il conclu.

© 2021 AFP