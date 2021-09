C3: Milik, enfin de retour avec l'OM

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

Le retour du grand attaquant ! Stoppé depuis le mois de mai par une blessure au genou gauche, Arkadiusz Milik va faire son retour jeudi avec l'OM face à Galatasaray en Ligue Europa (21h00), au moment où l'équipe de Jorge Sampaoli doit trouver un second souffle.

"Loading", chargement en cours. En postant lundi sur Twitter une photo d'entraînement accompagnée de ce simple mot, Milik avait fait comprendre aux supporters marseillais qu'après presque deux semaines d'entraînement collectif il était désormais prêt à retrouver la compétition.

Mercredi en conférence de presse, Sampaoli est ensuite resté évasif, maintenant un dernier et léger suspense: "Il est à disposition. Mais pour l'équipe, rien n'est encore décidé", a simplement expliqué le technicien argentin.

La confirmation du retour de Milik est arrivée quelques heures plus tard quand le groupe des 21 convoqués a été publié. Le nom du Polonais y figurait, pour la première fois depuis quatre mois.

A Marseille, on a tout de même trouvé le temps de chargement un peu long. Car la blessure de Milik remonte à loin, à la dernière journée du dernier championnat, lors d'un match contre Metz.

Le Polonais boucle alors une demi-saison marseillaise réussie, avec 10 buts en 16 matches. Il s'est bien relancé dans la perspective de l'Euro et les supporters de l'OM craignent même qu'il y soit trop en vue et file vers un club d'un autre calibre.

Mais la fragilité récurrente des genoux de l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam et de Naples, qui lui avait déjà coûté quatre puis cinq mois d'indisponibilité lors de ses années italiennes, a changé le programme. Milik n'a pas joué l'Euro et il est resté à l'OM, qui espère désormais en profiter.

Car si c'est sans avant-centre que Marseille a réussi son début de saison, Dimitri Payet et Amine Harit se relayant en position de "faux N.9", le profil du grand gaucher a manqué. Par moments, notamment à Moscou face au Lokomotiv (1-1) lors de la première journée de C3, quand les Marseillais dominaient et revenaient en vagues incessantes vers les buts adverses, c'est bien d'un "vrai N.9" dont l'OM avait besoin.

- "Here we go" -

"Il va apporter beaucoup à l'équipe", a ainsi estimé mercredi l'ailier turc Cengiz Ünder, qui a croisé Milik en Serie A quand il jouait à l'AS Rome. "Il est très volontaire, très bien à l'entraînement. Il va nous apporter beaucoup de qualité et d'énergie."

Déjà la semaine dernière, Pol Lirola avait rappelé l'importance de Milik dans le groupe marseillais, où le seul autre attaquant de pointe est le jeune Bamba Dieng (21 ans), efficace (trois buts et un penalty provoqué en cinq matchs), mais encore tendre.

"On sait quel genre de joueur est +Arek+. Il n'a besoin que d'une demi-occasion pour marquer. Il sait où attaquer le ballon et ça facilite les choses pour faire la bonne passe. On a besoin de lui. Il nous a manqué", avait expliqué l'Espagnol.

Le retour de Milik intervient aussi à un moment où l'OM semble un peu moins saignant qu'en tout début de saison. Battus dimanche par Lens (3-2) au terme d'un beau combat, les Provençaux n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matches.

La réintégration du Polonais, probablement progressive, pose aussi la question de l'organisation tactique, qui évoluera forcément, même si Sampaoli a assuré que Milik n'allait pas tout bouleverser.

"On l'a vu saison dernière, il peut redescendre un peu ou prendre la profondeur. Je crois que ça ne changera pas la structure de l'équipe ou l'idée de jeu. Mais peut-être un peu la hauteur de l'équipe", a expliqué l'Argentin.

L'intéressé, lui, est impatient. Après son "Loading" de lundi, c'est un "Here we go" ("On y va") décidé que le Polonais a posté mercredi sur Twitter. Milik est prêt.

