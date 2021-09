Hand: Montpellier se révolte et renverse Kiel en Ligue des champions

Publicité Lire la suite

Montpellier (AFP)

Montpellier, qui a raté son début de saison, s'est imposé contre Kiel, vainqueur de la Ligue des champions 2020, (37-30) jeudi à la Sud de France Arena lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

Grâce à cette première victoire en Coupe d'Europe, le MHB se relance dans la course à la qualification pour la phase finale et occupe la 5e place, à un point du club allemand (4e) et à deux points du leader du groupe A, Szeged.

Le double champion d'Europe (2003, 2018), handicapé par l'absence de son capitaine Valentin Porte, est sorti de sa léthargie après un début de saison calamiteux.

Avant ce succès, Montpellier n'avait remporté qu'un seul succès, en cinq rencontres officielles.

Défaite à Aalborg (36-28) la semaine passée et balayée dimanche dernier à Nantes (34-28) en championnat, l'équipe de Patrice Canayer a trouvé des ressources insoupçonnables autour de sa jeunesse pour battre le quadruple lauréat de la C1, déboussolé, à l'image de l'ancien demi-centre norvégien du PSG, Sander Sagosen.

"Entre la réussite et l'échec, il n'y a pas beaucoup d'écart. Kiel restait sur deux victoires de dix buts. Nous, c'était un peu l'inverse. L'écart se situe souvent dans les attitudes et les comportements. Je suis satisfait par la manière et l'attitude dégagées par l'équipe", s'est félicité Patrice Canayer.

Privé de quatre éléments majeurs: Porte, Diego Simonet, Gilberto Duarte et Olafur Gudmundsson, le manager montpelliérain a envoyé au feu une bande de minots, emmenée par le meneur de jeu Kyllian Villeminot.

"On était dans une semaine très compliquée. On avait à coeur de montrer un autre visage et de rebondir. On a tous été présents, avec de bons gardiens, une bonne défense et on a été bons en attaque", retenait le jeune meneur Kyllian Villeminot.

Avec Villeminot, meilleur buteur (8 buts) et Julien Bos (7 buts), les jeunes montpelliérains ont dynamité la défense allemande pour maintenir une avance oscillant entre trois et cinq buts jusqu'à l'aube du dernier quart d'heure (28-24).

A défaut d'un banc fourni et de réelles rotations, ils ont accéléré pour porter un 4-0 fatal grâce à leur gardien international croate Marin Sego et à l'ailier international français Hugo Descat, auteur de 6 buts.

