Top 14: l'UBB croque le Lou, Montpellier mord La Rochelle

Paris (AFP)

Ils ont montré les dents: Bordeaux-Bègles et Montpellier ont réalisé de bonnes affaires en dominant Lyon et La Rochelle respectivement, samedi, lors de la 5e journée du Top 14 où Toulouse poursuit son cavalier seul.

. Toulouse reçu cinq sur cinq

Jusque-là intraitable à domicile, Biarritz a tenu tête aux champions de France en titre (17-11) pendant près d'une heure. Et puis Toulouse a fait entrer ses internationaux Cyril Baille (53e), Antoine Dupont (52e) ou Romain Ntamack (62e)...

Résultat, à 3-3, Tim Nanaï Williams a inscrit son premier essai en Rouge et Noir (58e), Dupont a étalé toute sa classe (60e) et le Stade toulousain a enchaîné un cinquième succès de rang cette saison. Même le rouge contre Joe Tekori (68e), pour un plaquage haut, n'a fait que ralentir le rouleau compresseur haut-garonnais.

Le demi de mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont, lors du match de Top 14 face à Biarritz, le 2 octobre 2021 au Stade d'Aguilera GAIZKA IROZ AFP

Les Basques, qui s'étaient pourtant offert les scalps de l'UBB (27-15) et du Racing 92 (28-19), demi-finalistes de la saison dernière, se sont cassés les dents sur les intouchables leaders toulousains et se retrouvent 11e.

. Le bon coup de l'UBB

Battu sèchement 27-10 la saison dernière à Lyon, Bordeaux-Bègles s'était promis de se venger. Chose promise, chose due: l'UBB, portée par un Matthieu Jalibert (15 points dont un essai) à nouveau géant s'est imposée à l'extérieur pour la première fois de la saison (20-15).

Le demi d'ouverture de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert tente de transpercer la défense lyonnaise, lors de la 5e journée de Top 14, le 2 octobre au Matmut Stadium à Gerland OLIVIER CHASSIGNOLE AFP

Plus offensifs, plus entreprenants, les Girondins n'ont laissé que le point de bonus défensif aux Lyonnais, qui semblent retomber dans leurs travers de la saison dernière et reculent à la 6e place.

. La Rochelle rechute

Une semaine après avoir marché sur le BO (59-17), La Rochelle s'est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis (21-11) face à Montpellier. Un début de saison compliqué qui laisse le double finaliste de la saison dernière (Top 14 et Coupe d'Europe) coincé à la 12e place du classement.

Le pilier rochelais Reda Wardi est plaqué par le 2e ligne montpelliérain Bastien Chalureau et un de ses coéquipiers, lors de la 5e journée de Top 14, le 2 octobre 2021 au GGL Stadium Pascal GUYOT AFP

L'essai de Favre (72e), trop tardif, n'a rien changé. Le MHR, lui, grimpe à la 7e place grâce à la patte de la pépite italienne Paolo Garbisi, auteur de sept pénalités (sur huit tentées).

Dans les autres rencontres de la journée, Brive a fêté le 100e anniversaire de son stade Amédée-Domenech en s'offrant le Stade français (19-12). Les Parisiens poursuivent leur entame de saison calamiteuse et conservent leur place de lanterne rouge. Enfin, Perpignan a chuté à domicile devant Pau (29-14), la faute à Antoine Hastoy (18 points) toujours aussi décisif.

