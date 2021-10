Rugby: les Pumas "ont besoin de repos" selon leur sélectionneur

Publicité Lire la suite

Gold Coast (Australie) (AFP)

Les Pumas argentins, premiers adversaires de la France lors des test-matches de novembre, "ont besoin de repos" après une année sans pause conclue dans la douleur au Rugby Championship, avec six défaites en six matches, a déclaré samedi leur sélectionneur Mario Ledesma.

Samedi à Gold Coast, les Argentins n'ont pas fait illusion contre l'Australie (32-17), qui les a dominés pour la deuxième fois dans ce tournoi, comme l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande avant elle.

Les Pumas, qui ont disputé tous leurs matches à l'extérieur (en Afrique du Sud contre les Springboks, puis en Australie face aux All Blacks et aux Wallabies), n'ont pas marqué le moindre point de bonus, et n'ont inscrit que cinq essais en six matches.

"Nous avons toujours fait les mêmes erreurs", a regretté Ledesma. "La discipline, la conquête, notamment la mêlée, ne pas concrétiser nos occasions", a-t-il détaillé.

"Ils (les joueurs) ont besoin de repos, le repos qu'ils n'ont pas eu cette année. Les gars ont joué douze mois d'affilée", a ajouté l'ancien talonneur international, qui avait conduit l'an dernier les Pumas au premier succès de leur histoire contre la Nouvelle-Zélande.

Les joueurs, repartis pour la plupart en Europe la saison écoulée en raison de la pandémie qui a suspendu la participation de la province des Jaguares au Super Rugby de l'hémisphère Sud, ont directement rejoint la sélection pour la tournée de juillet, après la fin de leur saison en club, puis ont enchaîné avec le Rugby Championship après une pause de dix jours seulement.

"Ce n'est pas la meilleure façon de se préparer, ils ont besoin de repos", a insisté Ledesma.

Le sélectionneur a toutefois moins de marge pour contrôler le temps de jeu de ses joueurs hors sélection que lorsque l'essentiel d'entre eux étaient sous contrat avec les Jaguares et ne peut qu'espérer que ceux qui jouent en Angleterre, en France ou en Italie soient ménagés par leur club.

En novembre, l'Argentine débutera sa tournée d'automne en France le 6 novembre, avant d'affronter l'Italie puis l'Irlande sur leurs terres.

En raison de la pandémie, elle a disputé tous ses matches à l'extérieur depuis la Coupe du monde 2019. Sa dernière rencontre à domicile date du 10 août 2019, une défaite (46-13) contre l'Afrique du Sud dans le Rugby Championship.

