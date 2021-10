Equitation: "On a préservé notre place aux JO", assure le président de la fédération internationale

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

A la tête de la Fédération équestre internationale (FEI) depuis 2014, le Belge Ingmar de Vos s'est montré "très confiant" dans un entretien à l'AFP sur l'avenir de l'équitation au programme olympique: "On a préservé notre place", assure-t-il, à l'heure où le CIO met la pression pour que les sports soient "assez populaires".

Q: Quel bilan tirez-vous des Jeux de Tokyo ?

R: "On a bien sûr identifié les choses à améliorer, mais on attend aussi le bilan du Comité international olympique (CIO), qui, selon moi, vu les résultats de nos propres sondages, va aller dans la bonne direction. On pense que les Jeux olympiques dans les trois disciplines (saut d'obstacles, dressage, concours complet, NDLR) ont été un grand succès. Je sais qu’il y a eu des cavaliers qui ont fait avant et même immédiatement après l’épreuve certaines déclarations (sur le changement de format, NDLR), je peux comprendre qu’ils sont frustrés, ce sont des sportifs de haut niveau. J’ai dit que je n’avais pas voulu réagir à ce moment-là et je vais attendre d’avoir tous les éléments. On va faire des adaptations nécessaires mais basées sur des faits objectifs".

Q: Changer les formats en réduisant à trois cavaliers par équipe et en supprimant le "dropped score" (le plus mauvais score n'est plus pris en compte), était-ce la chose à faire ?

R: "Il y a toujours des améliorations à faire, mais il ne faut pas non plus oublier d’où l'on vient. C’est le CIO qui, à un moment, a demandé à toutes les fédérations internationales de voir comment améliorer leurs formats pour qu’ils soient plus intéressants, plus courts, plus faciles à comprendre pour le grand public. Et là, je pense qu’on a fait ce qu’il faut. Et en faisant ça, on a préservé notre place dans le programme olympique, c’est sûr. On était obligé de le faire et je pense qu’on l’a fait d’une manière exemplaire".

Q: Vous avez accru votre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce la clé pour conserver sa place aux JO ?

R: "Absolument. J’appelle ça les chiffres de production du Comité international olympique, mais ils font vraiment du monitoring de toutes les disciplines du programme olympique pour voir ce qu’elles amènent aux Jeux, si elles sont assez populaires, s’il y a assez de gens qui suivent. Ces chiffres-là sont très importants pour se positionner dans le programme olympique. On va les recevoir au mois de novembre. Je suis très confiant".

Q: Quels sont les atouts de l'équitation aujourd'hui pour rester aux JO ?

R: "Premièrement, l’équitation amène la vraie égalité hommes/femmes dans le mouvement olympique, on est le seul sport où hommes et femmes sont dans les mêmes compétitions. Deuxièmement, c’est le cheval, être avec l’animal. Ce sont des valeurs qu’amènent ces deux éléments-là dans le sport en général, même quand c'est un sport peut-être traditionnel".

Le président de la FEI Ingmar De Vos, lors d'un point presse à Düsseldorf, le 5 mai 2015, en marge du Championnat d'Europe d'Equitation PATRIK STOLLARZ AFP/Archives

Q: Lors du concours complet, un cheval a dû être euthanasié. Le CIO a-t-il été inquiet ?

R: "On sait qu’il y a des associations de protection animale qui ont écrit au Comité international olympique. On a un très bon dialogue, tout ce qu’on fait est en accord avec eux. Oui, ils prennent note de cette plainte mais comparée aux plaintes des autres, c’est relatif. Même s’il ne se passe rien, il y a des gens qui écrivent au CIO pour dire que ça devrait être interdit de s’asseoir sur un cheval. Je pense que le CIO a l’expérience avec ce genre de questions mais aussi une confiance totale en la FEI. Tout est en place concernant les questions du bien-être des chevaux".

Q: Où en êtes-vous pour les JO-2024 de Paris ?

R: "On y travaille avec le comité d'organisation depuis plusieurs années, on est confiant, on a un endroit spectaculaire avec le château de Versailles, on est dans un pays qui a une tradition incroyable dans l’équitation, il y a une connaissance de ce sport, un public très intéressé, l’équitation est le sport N.3 en France. C’est un rêve pour nous d’aller à Versailles, à Paris, en France, avec notre communauté équestre. On est convaincu que ça va être un gros succès".

