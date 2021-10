Foot/USA: interruption de match par les joueuses pour dénoncer les abus sexuels

Publicité Lire la suite

Washington (AFP)

Les joueuses du Washington Spirit et du Gotham FC ont interrompu leur match durant plus d'une minute, mercredi, pour protester contre les agressions sexuelles dont disent avoir été victimes d'anciennes joueuses, des allégations qui ébranlent la Ligue nord-américaine de football féminin (NWSL).

Les protagonistes de cette rencontre du championnat ont stoppé le jeu, en se positionnant bras dessous, bras dessus en cercle, à l'intérieur du rond central. Elles l'ont fait à la sixième minute, afin de symboliser le nombre d'année qu'il a fallu pour que soient sus les agissements présumés de l'ancien entraîneur du North Carolina Courage, Paul Riley, licencié la semaine passée après les allégations d'agressions sexuelles proférées à son endroit par deux anciennes joueuses.

Sinead Farrelly a ainsi témoigné dans un article du site The Athletic avoir été contrainte à des rapports forcés quand elle jouait sous ses ordres au Philadelphia Independence. Et avec Mana Shim, elles ont également affirmé qu'à une autre occasion, lorsque Riley les entraînait au sein des Portland Thorns en 2015, il les avait forcées à s'embrasser dans son appartement.

Ces allégations, qui ont poussé la Fifa à ouvrir une enquête, ont sérieusement ébranlé la NWSL, puisqu'elles ont été accompagnées de reproches sur l'inaction de la commissaire Lisa Baird, qui a fini par démissionner. Tout comme le président du Washington Spirit, Steve Baldwin, dont la décision de limoger l'entraîneur de l'équipe, Richie Burke, à la suite d'accusations de harcèlement verbal et moral, n'a pas fait oublier sa gestion longtemps passive de l'affaire.

Cette interruption du match s'est faite en signe de "solidarité" avec les victimes d'abus, selon le syndicat des joueuses (NWSLPA). "Ce soir, nous reprenons notre place sur le terrain, car nous ne laisserons pas notre joie nous être enlevée", ont-elles indiqué, après avoir refusé de jouer le week-end dernier.

Deux autres matches se jouaient ce mercredi et des interruptions du jeu similaires se sont produites, entre le North Carolina Courage et le Racing Louisville à Cary, en Caroline du Nord, et entre les Portland Thorns et le Houston Dash dans l'Oregon.

Dans son communiqué, le syndicat des joueuses a détaillé une liste de propositions, incluant notamment que chaque entraîneur et directeur général se soumette à une enquête indépendante sur les comportements abusifs. La NWSLPA a également demandé que l'enquête ouverte annoncée par la Ligue dimanche soit élargie aux 12 clubs la composant, ainsi qu'à ses membres du personnel.

© 2021 AFP