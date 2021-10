GP de Turquie: Hamilton devant Verstappen aux essais 1

Publicité Lire la suite

Istanbul (AFP)

Avec un nouveau moteur qui lui vaudra une pénalité dimanche, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé vendredi le meilleur temps de la première séance d'essais libres du GP de Turquie en F1, devant son rival, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Sur le circuit d'Istanbul Park (5,338 km), théâtre de la 16e manche sur 22, Hamilton a relégué Verstappen à 425/1000e et Charles Leclerc (Ferrari) à 476/1000e lors de la première heure d'essais.

Mais le leader du championnat du monde, avec seulement deux points d'avance sur Verstappen, bénéficie d'un 4e moteur sur sa Mercedes. Un changement de pièce qui lui vaudra dix places de pénalité sur la grille de départ du GP.

Si une autre pièce est changée sur son unité de puissance vendredi après-midi pour la deuxième séance d'essais libres (14h00) ou samedi avant la troisième (11h00) suivie des qualifications (15h00), alors le septuple champion du monde sera pénalisé plus lourdement dimanche.

En 2020, sur un tarmac qui avait été refait à neuf quelques jours avant et sous des conditions plus hivernales, en novembre, les monoplaces allaient quelque dix secondes plus lentement lors de cette première séance d'essais.

Après les nombreuses critiques des pilotes, la piste a cette saison été traitée pour permettre plus d'adhérence.

L'Istanbul Park accueille pour la seconde année consécutive la F1, après avoir organisé sept premiers GP de Turquie de 2005 à 2011.

. 1re séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:24.178 (26 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:24.603 (24)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:24.654 (27)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:24.842 (28)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:24.860 (25)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:24.909 (30)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:25.347 (26)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:25.382 (30)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:25.383 (26)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:25.459 (24)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:25.685 (25)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:25.750 (26)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:25.810 (26)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:25.813 (24)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:25.863 (28)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:25.933 (24)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:26.361 (29)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:26.424 (28)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:26.636 (25)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:27.019 (28)

