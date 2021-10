Qualifications/Mondial-2022: L'Allemagne se rapproche, les Pays-Bas sérieux

L'attaquant allemand Thomas Müller (c, dos), auteur du 2e but contre la Roumanie, est félicité par ses coéquipiers, lors des qualifications (Zone Europe) pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le 8 octobre 2021 à Hambourg

L'Allemagne, secouée vendredi, est parvenue à renverser la Roumanie (2-1) lors de la 7e journée de qualifications au Mondial-2022 et se rapproche du Qatar, tout comme les Pays-Bas (1-0) qui ont réalisé le minimum contre la Lettonie.

Les Allemands ont été surpris très tôt dans la rencontre. A la suite d'un penalty en faveur des hommes de Hansi Flick sifflé mais finalement non validé par la VAR , les Roumains ont parfaitement joué le coup et ouvert le score sur un superbe but de Hagi (9e).

Valeureux, les Roumains auraient pu tenir l'exploit mais Gnabry a sonné la révolte en seconde période (52e) d'une belle frappe croisée avant que Thomas Müller n'offre la victoire aux siens à dix minutes du terme (81e).

La Mannschaft s'offre un matelas confortable en tête du groupe J, avec 18 points et six longueurs d'avance sur la Macédoine du Nord et l'Arménie.

Autres favoris à la qualification pour le Qatar, dans le groupe G, les Pays-Bas ont assuré leur fauteuil de leader en gagnant en Lettonie (1-0). Les Néerlandais ont fait le travail en première période avec une belle reprise de volée de Klaassen.

Car dans l'autre duel du haut de chapeau, la Norvège et la Turquie ne sont pas parvenues à se départager (1-1). Dès la 6e minute de jeu, Aktürkoglu a mis la Turquie sur les bons rails avant que Thorstvedt n'égalise peu avant la mi-temps et permette aux Norvégiens de conserver leur deuxième place (14 points), à deux points des Oranje, et un de leur adversaire du soir.

Enfin dans un groupe E largement dominé par la Belgique, dispensée de match pour jouer la demi-finale de la Ligue des nations jeudi, la République Tchèque et le Pays de Galles se quittent sur un match nul 2-2 qui n'arrange personne. Les deux nations restent à 8 points chacune.

La Croatie, finaliste du Mondial-2018 et la Russie, respectivement tombeuses de Chypre (3-0) et de la Slovaquie (1-0) monopolisent toujours les deux premières place du groupe H, avec 16 points.

