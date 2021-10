Volley: le dernier défi d'Antonin Rouzier, "le papa" du Plessis-Robinson

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'ex-pointu de l'équipe de France Antonin Rouzier s'est lancé à 35 ans un ultime défi avec le promu du Plessis-Robinson, où il tient "le rôle de papa de l'équipe", affirme-t-il dans un entretien à l'AFP avant la réception de Nice samedi en championnat.

"Ils attendent de moi mon expérience, que je leur donne des conseils et que je leur apprenne le volley de très haut niveau. C'est à moi de les pousser dans leurs retranchements pour les faire progresser. J'ai vraiment le rôle de papa de l'équipe", explique le nouveau leader offensif de l'équipe des Hauts-de-Seine.

Le champion de Ligue B, qui découvre l'élite, a engagé le volleyeur globe-trotter pour y assurer son maintien. Rouzier, lui, cherchait un dernier club en France pour y terminer sa carrière et préparer une reconversion dans la finance.

Le Français Antonin Rouzier réceptionne un ballon, lors d'une séance d'entraînement de l'équipe de France, le 28 juillet 2016 à Saint-Nazaire, en guise de préparation pour les Jeux Olympiques de Rio JEAN-SEBASTIEN EVRARD AFP/Archives

"Le projet m'a vraiment intéressé et tout était réuni pour que je réussisse ma reconversion. Mon objectif aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir, de jouer dans un club familial comme j'ai pu le faire à Poitiers (2009-2011)", explique Rouzier qui suit des cours à distance dans une école lyonnaise.

"Cela fait plus de vingt ans que je suis dans le volley et j'ai envie de découvrir d'autre choses", poursuit celui dont la riche carrière s'est construite pour partie à l'étranger.

L'international français aux 243 sélections a évolué dans les plus grands championnats du monde, en Pologne, Italie et Russie et a aussi vécu des expériences en Belgique, en Turquie, au Japon et dernièrement au Qatar. Le Plessis-Robinson est son septième club professionnel en France après Poitiers, donc, mais aussi Toulouse, Beauvais, Asnières-sur-Seine, Montpellier et le Paris Volley où il a joué la saison dernière avant une pige au Qatar.

- Meilleur joueur de l'Euro-2015 -

Il n'envisageait pas de terminer sa carrière ailleurs que dans l'Hexagone, après notamment deux saisons à Mishima (2018-2020), au Japon, loin de sa compagne et de leur fils de cinq ans. "Je suis allé cherché de gros contrats pour préparer la suite. Et c'était un objectif pour moi de jouer au Japon", raconte-t-il.

"Mais c'est toujours un peu compliqué d'être performant quand on est loin de sa famille. Je les voyais deux mois dans l'année. On est assez seul. C'est psychologiquement très difficile", ajoute Rouzier, élément important des premiers titres de l'équipe de France.

Le Français Antonin Rouzier tente un smash face au Slovène Klemen Cebulj, lors de la finale de l'Euro de volleyball, le 18 octobre 2015 à Sofia NIKOLAY DOYCHINOV AFP/Archives

Il a connu d'abord le succès en Ligue mondiale durant l'été 2015 avant de vivre dans la foulée un sacre européen en Bulgarie, où il avait été élu meilleur joueur (MVP) de la compétition. Après les Jeux de Rio en 2016 et une élimination dès la phase de groupes, Rouzier avait décidé de se mettre en retrait des Bleus, lassé par les saisons à rallonge et un calendrier surchargé.

L'équipe de France de volleyball célèbre son titre de championne d'Europe, après sa victoire en finale face à la Slovénie, le 18 octobre 2015 à Sofia (Bulgarie) NIKOLAY DOYCHINOV AFP/Archives

- Consultant télé -

"Forcément j'ai un peu regretté, mais je ne me voyais pas repartir pour quatre ans, et là c'était cinq pour le coup", avec le report des JO d'une année, reconnaît-il.

Le Français Antonin Rouzier tente un smash face aux Brésiliens Ricardo Lucarelli et Lucas Saatkamp, lors de leur match de poules aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, le 15 août 2016 VANDERLEI ALMEIDA AFP/Archives

Le natif de Saint-Martin-d'Hères, en Isère, a donc suivi à distance le triomphe "exceptionnel" des hommes de Laurent Tillie lors des Jeux de Tokyo. "J'ai eu du mal à regarder tous les matches parce que c'était vraiment stressant. J'ai pas mal de potes encore dans l'équipe et j'étais plus stressé en regardant le match qu'en étant sur le terrain", explique-t-il.

Ne plus jouer pour l'équipe de France lui a néanmoins permis de découvrir une autre activité, celle de consultant télé, pendant le Championnat d'Europe en septembre. "C'est vraiment intéressant. On voit des choses dont on ne se rend pas forcément compte sur le terrain. Il faut savoir être critique aussi, alors que dans le sport de haut niveau, on doit rester positif pour garder la confiance", souligne Rouzier.

Le pointu a aussi créé un stage de volley-ball en collaboration avec l'international Nicolas Maréchal. Une manière de transmettre le témoin à la jeune génération.

© 2021 AFP