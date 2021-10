Top 14: La Rochelle se rassure, Toulouse assure

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Rochelle, en quête impérative de points, a renoué avec la victoire devant Castres pendant que Lyon a réalisé un festival offensif à Biarritz samedi lors de la 6e journée de Top 14, marquée par une sixième victoire du leader toulousain.

. Toulouse force 6

Le double champion de France en titre espérait dérouler son jeu d'attaque d'entrée dans son stade. Au lieu de ça, il a souffert pendant plus de quarante minutes pour se défaire d'une équipe paloise accrocheuse. La Section, remaniée, a même mené à la pause (7-0) grâce à l'ouvreur Thibault Debaes, qui a intercepté une passe sautée de Romain Ntamack.

"On est nuls, tous nuls. On ne joue pas ensemble, moi le premier", a pesté Maxime Médard au micro de Canal Plus, à la mi-temps. L'inusable arrière (34 ans) a sonné la révolte en inscrivant le premier essai des siens au retour des vestiaires. Son équipe en a ajouté quatre autres, dont un doublé d'Anthony Jelonch, pour finalement empocher une sixième victoire (38-10), avec le bonus à la clé.

Les Rouge et Noir grappillent un point d'avance de plus (sept désormais) en tête du classement devant leur dauphin Bordeaux-Bègles.

. La Rochelle va de l'avant

Le capitaine rochelais Grégory Alldritt avait exhorté son équipe à cesser "de regarder en arrière". Il a été entendu avec un succès, le deuxième cette saison, face à un prétendant à la phase finale, Castres (29-10).

Battu quatre fois en cinq matches et avant-derniers avant cette 6e journée, les Maritimes ont du mal à digérer leur saison 2020-2021 marquée par deux finales, en Top 14 et en Coupe d'Europe, mais sans titre à l'arrivée.

Le flanker rechelais Kevin Gourdon La Rochelle s'empare du ballon sur une touche face au Castres Olympique, le 9 octobre 2021 à La Rochelle XAVIER LEOTY AFP

Dans leur stade Marcel-Deflandre, ils ont maîtrisé leur sujet et se sont trouvé un buteur efficace en la personne de Pierre Popelin. L'ouvreur de 26 ans, de retour en Charente-Maritime cet été après trois saisons à Vannes, en Pro D2, a inscrit 19 points. Le talonneur Pierre Bourgarit et Alldritt se sont chargés des deux essais. La Rochelle doit maintenant confirmer samedi prochain à Brive, pour enfin lancer sa saison.

. Bordeaux-Bègles et le Racing laborieux

Toujours pas de bonus pour le Racing 92. Face au champion de Pro D2, Perpignan, les Franciliens n'ont pas été brillants loin de là. Tenus en échec à la pause (0-0), les hommes de Laurent Travers ont creusé l'écart avec des essais d'Ibrahim Diallo et Antoine Gibert.

Mais alors qu'ils menaient 17-0, les Ciel et Blanc se sont heurtés à une remontée des Catalans, tout heureux de décrocher le bonus défensif (17-14). Il "sonne un peu comme une victoire", a savouré le demi de mêlée Matteo Rodor, auteur d'un doublé.

L'ailier Nathanael Hulleu inscrit un essai pour Bordeaux-Bègles lors de la victoire à domicile contre Montpellier en TOP 14, le 9 octobre 2021 Philippe LOPEZ AFP

L'UBB a, elle, laissé échapper le bonus offensif et s'est fait peur, à domicile contre Montpellier (27-23). Les Girondins ont aplati quatre fois en moins de 45 minutes mais ont concédé deux essais dans les vingt dernières. "Ils nous ont fait trembler jusqu'au bout", a soufflé l'entraîneur des arrières bordelais Frédéric Charrier.

. Biarritz sombre à Aguilera

Le BO ne gagne plus dans son stade. Après la défaite honorable devant le Stade toulousain (17-11), le promu basque s'est écroulé devant Lyon (40-5).

Le Lou s'est imposé six essais à un, avec un triplé de son demi de mêlée international Baptiste Couilloud, vainqueur du "match dans le match" face à son petit frère Barnabé, N.9 de Biarritz.

C'est la première victoire à l'extérieur du club rhodanien, qui grimpe à la troisième place, en attendant le duel entre Toulon et Brive à 21h05.

© 2021 AFP