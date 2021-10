Boxe: "Je suis le plus grand combattant de mon époque", affirme Fury

Publicité Lire la suite

Las Vegas (Etats-Unis) (AFP)

"Je suis le plus grand combattant de mon époque", a affirmé Tyson Fury après avoir conservé son titre WBC des lourds contre Deontay Wilder, refusant de se comparer aux plus grands boxeurs de l'histoire, avant toutefois de se placer "au sommet de la pile".

Q: Racontez-nous comment vous avez vécu ce combat, que nombreux considèrent comme l'un des plus grands de l'histoire des poids lourds?

R: "C'était un affrontement très serré, qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Mais même quand les jeux semblaient faits, j'ai toujours tenu parole, 33 fois de suite (il est invaincu en autant de combats, 1 nul contre Wilder lors de leur premier combat, ndlr). Je n'ai jamais abandonné. Je me suis entraîné dur, j'ai tout donné et j'ai gagné. Je l'ai frappé d'une droite fracassante à la tempe et des coups comme ça, ça met fin à des carrières. Et j'espère juste qu'il va bien. Je l'ai vraiment malmené ce soir."

Q: Quand il vous met au tapis dans le 4e round, avez-vous eu peur que ce soit fini?

R: "Si tu rates ton coup quand tu joues avec le feu, tu te brûles. J'ai fait trois combats avec le plus grand cogneur de l'histoire de ma catégorie. Il m'a eu deux fois. Mais je ne me suis jamais dit +oh oh, c'est fini+. Je me suis dit +ok, un bon coup d'encaissé, mais je vais te reprendre dans une minute+, et je l'ai fait. Il m'a secoué et m'a mis à terre, mais c'est ça la boxe. Et c'est ça la vie aussi - peu importe le nombre de fois où vous êtes mis à terre, il s'agit de se relever."

Q: Quels mots avez-vous eu pour Wilder après ce combat titanesque?

R: "On s'est battus comme deux guerriers. Je suis allé lui serrer la main pour lui dire +bravo+ et il m'a répondu +non, je ne te respecte pas+. Alors je lui ai dit +mais comment peux-tu dire que j'ai triché (l'Américain l'avait accusé d'avoir lesté ses gants lors du précédent combat, ndlr) alors que tu sais au fond de ton cœur que tu as été battu à la loyale?+. C'est un mauvais perdant ou quoi? Je me suis comporté comme un gentleman tout au long de ma carrière et c'est tout ce que je peux faire."

Q: Où vous situez-vous dans le panthéon des poids lourds?

R: "J'ai toujours été de ceux qui pensent qu'on ne peut pas se battre contre les champions du passé. Je ne manque donc jamais de respect à aucun d'entre eux. Je ne peux battre que les gens de mon époque et je l'ai fait toute ma vie. Je n'aime pas me mesurer aux combattants du passé, car c'est un fantasme, pas la réalité. Disons simplement que je suis le meilleur combattant de mon époque et que je ne peux battre que les meilleurs de mon époque. Et c'est ce que je fais."

Le poids lourd britannique Tyson Fury vient de mettre KO l'Américain Deontay Wilder pour conserver son titre WBC à Las Vegas, le 9 octobre 2021 Ethan Miller Getty/AFP

Q: Qui admirez-vous chez les poids lourds?

R: "Il y a une longue lignée, qui remonte à John L. Sullivan, Jack Dempsey, Mike Tyson, Lennox Lewis, Mohamed Ali, George Foreman, Ken Norton, Joe Frazier, les frères Klitschko. Il y en a eu tellement de grands champions. Sans vouloir faire le malin, je me place au sommet de la pile. Je crois que je peux battre n'importe qui dans l'histoire. Après, il y a toujours un moyen de battre Tyson Fury, mais ce moyen c'est de m'assommer."

Q: Un combat d'unification face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk est désormais possible...

R: "Nous verrons bien. Je vais prendre une pause bien méritée, avant de penser à me battre à nouveau. Je vais savourer ma victoire. Parce que c'est l'une de mes plus belles. Je voulais un KO. Wilder est un dur à cuire. Il a eu du cœur pour continuer et s'est fait sévèrement punir ce soir. Moi aussi, j'ai été très malmené. C'était un grand combat."

Propos recueillis en conférence de presse

© 2021 AFP