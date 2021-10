Ligue des nations: l'Italie sur le podium en battant la Belgique (2-1)

Grâce notamment à un but de Nicolo Barella (2e à droite), l'Italie a dominé la Belgique à Turin, le 10 octobre 2021, pour s'offrir la 3e place de la Ligue des nations

Turin (Italie) (AFP)

L'Italie a retrouvé un peu de sa "magie" de l'Euro pour battre la Belgique (2-1) et prendre la troisième place de la Ligue de nations, dimanche à Turin, grâce à des attaquants plus en jambes et un Gianluigi Donnarumma en réussite.

Comme en quart de finale de l'Euro, où la Nazionale s'était imposée sur le même score, sur la route de son sacre de Wembley, la défense belge a souffert face à la vitesse des Italiens.

Dans son stade, l'ailier de la Juventus Federico Chiesa avait notamment très envie de marquer, mais il n'a pas eu de réussite sur ses nombreuses occasions.

Et c'est Nicolo Barella qui a marqué d'une reprise de volée limpide sur un corner renvoyé plein axe par la défense belge (47e), puis Domenico Berardi sur un penalty obtenu par Chiesa (65e).

Gianluigi Donnarumma a lui connu une après-midi plus sereine dans la douceur turinoise, loin de San Siro et des sifflets en demi-finale de la Ligue des nations contre l'Espagne (défaite 2-1) de la part de tifosi milanais ne lui ayant pas pardonné son départ.

- Rendez-vous suisse -

Avec le brassard de capitaine au bras, le gardien duj Paris SG a eu pas mal de chance - sauvé trois fois par ses montants! - mais aussi des réflexes énormes sur deux frappes appuyées de Toby Alderweireld (69e, 77e): "Gigio! Gigio!", a-t-il cette fois entendu venir des tribunes. Même s'il a dû s'incliner en fin de match face à Charles de Ketelaere (86e), qui lui a passé un ballon entre les jambes pour réduire le score.

L'Italie, après sa première défaite depuis plus de trois ans contre l'Espagne, a obtenu ce qu'elle voulait: une victoire face au premier du classement Fifa pour soigner sa 5e place, et espérer figurer en avril parmi les têtes de série du tirage au sort de la phase finale du Mondial-2022.

Le gardien belge Thibault Courtois s'incline une 2e fois sur un penalty de Domenico Berardi (N.11) pour la 3e place de la Ligue des nations à Turin, le 10 octobre 2021 MASSIMO RANA POOL/AFP

Reste maintenant à se qualifier pour le Qatar. La Nazionale jouera un match décisif contre la Suisse le 12 novembre à Rome, avec l'ambition de finir en tête pour éviter les barrages qui lui avaient été fatals en 2017 contre la Suède.

Pour ce test grandeur nature face aux Belges pour retrouver la confiance, c'est une Italie largement renouvelée qu'a alignée le sélectionneur Roberto Mancini (Chiellini, Verratti, Jorginho et Insigne sur le banc au coup d'envoi, outre Bonucci suspendu et Immobile blessé).

L'occasion de tester notamment en pointe le jeune attaquant de Sassuolo Giacomo Raspadori, qui a eu du mal à exister aux côtés de Chiesa.

Côté belge, Roberto Martinez avait lui renouvelé entièrement sa ligne d'attaque par rapport à la demie perdue (3-2) contre la France après les forfaits de Romelu Lukaku et Eden Hazard. Kevin de Bruyne n'est entré que pour la dernière demi-heure de jeu.

- Vertonghen échappe au rouge -

Jusqu'à l'entrée en jeu du milieu offensif de Manchester City, la Belgique n'avait guère eu qu'une occasion, mais une belle: à 0-0, une frappe de l'ailier de l'AC Milan Alexis Saelemaekers renvoyée par la barre de Donnarumma, qui était battu (25e).

Pour le reste, c'est plutôt l'Italie qui a dominé avec ses feux follets offensifs. Et Chiesa a plusieurs fois été près de marquer, mais il a manqué le cadre (3e, 42e) puis trouvé le bout de la chaussure de Thibaut Courtois (45e).

Le défenseur belge Jan Vertonghen tente de stopper Federico Bernardeschi (C) à Turin, le 10 octobre 2021 . Marco BERTORELLO AFP

Le capitaine belge Jan Vertonghen n'était lui pas malheureux d'être encore sur la pelouse à la pause: sur un duel aérien musclé (32e), il aurait pu recevoir un deuxième carton jaune, comme ce fut le cas pour Leonardo Bonucci en demi-finale.

A la reprise, l'Italie a logiquement les devants grâce au joli but de Barella. Et juste après une nouvelle frappe sur la barre des Belges, signée Batshuayi (60e), elle a pris le large sur le penalty assez généreux obtenu par Chiesa et transformé par Berardi.

La Belgique a alors enfin mis la pression, mais c'était trop tard pour éviter la quatrième et dernière place de ce "Final 4", avant la finale dans la soirée entre l'Espagne et la France.

