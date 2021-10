Marathon de Chicago: L'Ethiopien Tura au finish, la Kényane Chepngetich dans un fauteuil

Publicité Lire la suite

Washington (AFP)

L'Ethiopien Seifu Tura, grâce à une accélération dans les derniers kilomètres, et la championne du monde kényane Ruth Chepngetich, en tête de bout en bout, ont remporté les marathons messieurs et femmes de Chicago aux Etats-Unis.

L'épreuve, annulée l'an dernier pour cause de Covid, s'est disputée cette année sous un temps chaud et venteux dans la métropole des Grands Lacs, surnommée "Windy City".

Tura, qui ne s'était pas qualifié au sein de l'équipe d'Ethiopie pour les Jeux olympiques de Tokyo, s'est échappé dans les derniers kilomètres pour remporter la course en 2 h 6 min 12 sec, avec 23 secondes d'avance sur l'Américain Galen Rupp et 39 secondes sur le Kényan Eric Kiptanui.

"Je suis très content d'avoir gagné ici à Chicago", a-t-il déclaré. "Je me suis préparé pour cette course depuis plus de trois mois. Si cela n'avait pas été à cause de la chaleur, je visais une meilleure performance personnelle", a-t-il souligné.

Chepngetich a de son côté pris la tête de la course féminine dès le départ et a remporté son 5e marathon en six départs en 2 h 22 min 31 sec, reléguant les Américaines Emma Bates et Sara Hall respectivement à 1 min 49 sec et 4 min 48 sec.

"C'était une bonne course mais pas facile", a-t-elle confié, malgré sa confortable victoire. "J'ai poussé toute seule à partir du 10e kilomètre", alors qu'elle comptait déjà 27 secondes d'avance sur sa compatriote Vivian Kiplagat qui a terminé 5e.

Chepngetich a dépassé un concurrent masculin au bout de 40 minutes de course, atteint la mi-course en 1 h 07 min 04 sec, portant à ce moment son avance sur Kiplagat à 1 min et 16 secondes.

La Kényane Ruth Chepngetich victorieuse du Marathon de Chicago, le 10 octobre 2021 KAMIL KRZACZYNSKI AFP

La Kényane, 27 ans, avait établi le record du monde du semi-marathon en avril à Istanbul en 1 h 04 min 02 sec et établi sa meilleure performance personnelle en 2 h 17 min 08 sec lors de sa victoire à Dubai en 2019, un temps qui constitue la 4e meilleure performance féminine de tout les temps.

L'Américain Daniel Romanchuk a pour sa part gagné son 3e marathon de Chicago consécutif en fauteuil alors que la victoire chez les dames dans cette catégorie est revenue à sa compatriote Tatyana McFadden pour la 9e fois depuis 2009.

