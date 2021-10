C1 dames: Lyon, le Bayern et Arsenal cartonnent, le Barça prend les points

Victoires fleuves pour Lyon, le Bayern et Arsenal, jeudi pour la 2e journée de la Ligue des champions féminine tandis que le Barça s'est contenté d'un 2-0 sur HB Koge

L'Olympique Lyonnais, vainqueur du Benfica 5-0, le Bayern, qui a giflé Hacken 4-0, et Arsenal, bourreau de Hoffenheim sur le même score, ont enfilé les buts jeudi pour la 2e journée de la Ligue des champions féminine, pendant que le Barça s'est défait du HB Koge 2 à 0.

Les Lyonnaises ont enchaîné une deuxième large victoire après leurs débuts en Suède (3-0), à domicile contre le Benfica Lisbonne. Un pressing constant leur a permis d'ouvrir la marque dès la 29e minute, pour ne jamais lâcher leur proie.

Leur principal adversaire du groupe D, le Bayern Munich a lui aussi déroulé sur son terrain en prenant très tôt l'avantage par un doublé de Schuller (8e, 11e) avant de saler l'addition par Sallman (70e) et Damnjanovic (90e+1).

Les joueuses de Sonia Bompastor gardent la tête du groupe avec 6 points, devant le Bayern (4 pts) et le Benfica, troisième et un tout petit point devant Hacken-Göteborg, bon dernier (0).

Dans le groupe C, le Barça, malgré une nette domination avant la pause, s'est heurté à une formation danoise organisée pour défendre et qui s'est montrée la plus dangereuse en contre-attaque.

Mais la pression catalane a fini par payer par Rolfo (63e) lors d'une deuxième période à sens unique. Hermoso s'est ensuite fait justice en transformant un penalty logique (90e+5). Le club catalan conserve la première place.

Dans l'autre match du groupe, Arsenal a infligé une lourde défaite à Hoffenheim (4-0) et marque ses premiers points après une déroute initiale à Barcelone (4-1), pour remonter à la deuxième place.

