Formule E: calendrier actualisé et nouveau format de qualifications en 2022

Paris (AFP)

Un calendrier 2022 actualisé, sans Le Cap (Afrique du Sud) et avec Jakarta (Indonésie), et un changement du format des qualifications de la Formule E ont été entérinés par le Conseil mondial du sport automobile vendredi.

Le calendrier de la saison prochaine comporte toujours 16 manches mais sans l'Afrique du Sud le 26 février. L'ePrix du Cap est remplacé par une manche le 5 mars dans une ville à déterminer.

L'épreuve programmée le 4 juin et jusque-là restée sans destination aura lieu à Jakarta.

Le format des qualifications adopté pour la saison prochaine comporte une phase de groupes, suivie de quarts de finale, de demi-finales et d'une finale.

Concrètement, les pilotes seront d'abord répartis en deux groupes de onze (selon leur classement au championnat) qui effectueront plusieurs tours pendant 10 minutes.

Les quatre plus rapides de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale à élimination directe.

Les quatre vainqueurs de ces duels accéderont à la demi-finale sur le même format, les deux vainqueurs des demi-finales à la finale et le vainqueur de la finale s'élancera en pole position.

Ce nouveau format "a été conçu pour supprimer l'impact de l'évolution de la piste (qui s'améliore au fil des qualifications, favorisant les pilotes partant plus tard, ndlr) tout en simplifiant la compréhension pour les fans et en optimisant le spectacle avec les duels", justifie Frédéric Bertrand, responsable de la Formule E au sein de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), dans un communiqué.

Jusqu'à présent, les pilotes étaient répartis en quatre groupes de six, avec chacun 6 minutes en piste. Les six plus rapides reprenaient ensuite le volant pour se disputer sur un tour la pole position.

La saison 2022 de Formule E débutera les 28 et 29 janvier en Arabie saoudite.

. Le calendrier actualisé de la saison 2022:

28 janvier: Diriyah (Arabie saoudite)

29 janvier: Diriyah (Arabie saoudite)

12 février: Mexico (Mexique)

5 mars: à déterminer

19 mars: à déterminer (Chine)

9 avril: Rome (Italie)

30 avril: Monte-Carlo (Monaco)

14 mai: Berlin (Allemagne)

4 juin: Jakarta (Indonésie)

2 juillet: Vancouver (Canada)*

16 juillet: New York (Etats-Unis)

17 juillet: New York (Etats-Unis)

30 juillet: Londres (Grande-Bretagne)

31 juillet: Londres (Grande-Bretagne)

13 août: Séoul (Corée du Sud)

14 août: Séoul (Corée du Sud)

© 2021 AFP