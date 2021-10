Mondiaux-2021 de cyclisme sur piste: tout commence à Roubaix

Les pistards français Thomas Denis, Benjamin Thomas, Corentin Ermenault et Valentin Tabellion lors de la poursuite des derniers Mondiaux de Berlin, le 26 février 2020

Roubaix en conclusion ou en ouverture ? Les Mondiaux de cyclisme sur piste, qui commencent mercredi sur le vélodrome nordiste, terminent l'année olympique et lancent aussi l'olympiade menant à Paris.

Trois mois après Tokyo et son bilan décevant (2 médailles de bronze), le cyclisme français reçoit l'élite mondiale en visant beaucoup mieux. Un nombre d'épreuves plus conséquent (22 contre 12) et des responsabilités moins importantes ouvrent l'éventail des chances, à commencer par la vitesse par équipes dès mercredi.

"On vise une place en finale", annonce l'entraîneur national Herman Terryn, qui aligne le trio médaillé au Japon (Florian Grengbo, Sébastien Vigier, Rayan Helal) et compte "réduire l'écart avec les Néerlandais", dominateurs dans le sprint.

Le cyclisme français, qui n'a pas encore mis sur la place publique son analyse des JO -- "on ne connaît pas les changements qui pourraient être faits par la fédération", avoue l'entraîneur du sprint --, fait confiance à ses titulaires de Tokyo. A Helal et Vigier pour la vitesse individuelle et le keirin, à Mathilde Gros dans les mêmes épreuves féminines avec l'espoir que la Provençale puisse se lâcher sans être paralysée par l'enjeu.

"Elle aura la pression mais pas comme aux JO. Physiquement, elle est bien. Si elle est un peu plus libérée qu'aux JO, elle va être dans le coup", estime Herman Terryn qui rappelle sa troisième place en vitesse aux très récents Championnats d'Europe à Granges (Suisse).

La Française Mathilde Gros lors de l'épreuve du sprint dames des Jeux de Tokyo à Izu, le 7 août 2021 Peter PARKS AFP/Archives

- Rebattre les cartes de l'endurance -

Dans le groupe endurance, l'entraîneur national Steven Henry a fait le choix de rebattre les cartes. De privilégier les épreuves individuelles dans la catégorie dames, quitte à faire l'impasse sur la poursuite par équipes notée en gros progrès chronométrique aux JO, et d'orienter les hommes sur d'autres épreuves.

Benjamin Thomas, le seul à avoir décroché l'or aux précédents Mondiaux, à Berlin, au début de l'année 2020, a renoncé à son omnium fétiche. C'est dans la course aux points, dont il sera l'un des hommes à battre, dans l'américaine et évidemment la poursuite par équipes, la pierre angulaire des épreuves d'endurance, que le Tarnais s'alignera sur la piste couverte située à une encâblure de l'antique vélodrome qui accueille chaque année l'arrivée de Paris-Roubaix.

"Changer d'épreuve permet de garder une motivation, de prendre du plaisir sur autre chose", estime Steven Henry qui s'attend à de bonnes performances de son groupe, notamment Thomas Boudat sur l'élimination, une épreuve nouvellement inscrite au programme des Mondiaux, et Donavan Grondin dans l'omnium (il en a été le champion du monde juniors 2018).

Le pistard Benjamin Thomas dans l'épreuve de l'omnium des Jeux de Tokyo sur le Vélodrome d'Izu, le 5 août 2021 Odd ANDERSEN AFP/Archives

La poursuite par équipes, dont les qualifications commencent mercredi, donnera le ton. Non qualifiés aux JO, les poursuiteurs français (Tabellion, Thomas, Denis, Boudat) affrontent une adversité de haut niveau, à l'image des Italiens et des Danois qui ont livré une finale homérique à Tokyo à l'avantage final de Filippo Ganna et des "azzurri".

"On y va pour performer sans se mettre la pression", résume l'entraîneur de l'endurance. "Le niveau sera très élevé, on a les principales têtes d'affiche engagées. Mais les championnats post-JO sont un peu particuliers".

Ils l'auraient été encore plus si les compétitions avaient eu lieu au... Turkmenistan, le premier choix de l'Union cycliste internationale (UCI) qui s'est finalement repliée sur une solution européenne en raison du contexte sanitaire.

