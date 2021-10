Gym: sans Biles, Melnikova sacrée championne du monde du concours général

Publicité Lire la suite

Kitakyushu (Japon) (AFP)

En l'absence notamment de la superstar américaine Simone Biles, couronnée quasi sans discontinuer depuis 2013, Melnikova s'est imposée avec un total de 56,632 points, devant deux autres Américaines, Leanne Wong (56,340) et Kayla di Cello (54,566).

La gymnaste russe (21 ans) avait déjà dominé les qualifications (57,065) devant Wong (55,749).

Les deux Françaises engagées, Carolann Héduit et Célia Serber, se sont classées respectivement neuvième (51,965) et vingtième (49,733).

Au-delà de Biles, ces Mondiaux-2021 inhabituellement organisés en année olympique, après avoir été reportés d'un an à cause du Covid-19 et abandonnés par Copenhague, sont loin d'avoir fait le plein.

La finale du concours général messieurs est programmée vendredi, l'ensemble de celles par agrès samedi et dimanche.

© 2021 AFP