Tennis: la N.1 mondiale Ashleigh Barty met un terme définitif à sa saison

Sydney (AFP)

"Je voulais que tout le monde sache que je ne participerai plus à aucun tournoi en 2021, y compris le Masters féminin au Mexique", a annoncé dans un communiqué la championne de 25 ans, qui n'a plus disputé de compétition depuis son élimination au 3e tour de l'US Open en septembre.

"Je dois donner priorité à mon corps et à ma récupération et me concentrer pour attaquer fort la présaison avant l'Open d'Australie en janvier", a-t-elle ajouté. "Avec les incertitudes constantes du retour dans le Queensland et les exigences de quarantaine, je ne suis pas prête à compromettre ma préparation pour janvier".

Au cours d'une année qui s'achève prématurément, Ashleigh Barty a empoché cinq titres, à Miami, Melbourne, Stuttgart, Cincinnati et Wimbledon, où elle a empoché son deuxième tournoi du Grand Chelem après Roland-Garros en 2019.

