Ski alpin: Pinturault contre les "Marco", les principaux favoris pour le gros globe

Sölden (Autriche) (AFP)

. Pinturault, la suite logique

Après avoir remporté au printemps le globe de cristal qui lui était promis depuis des années, Alexis Pinturault postule sans aucun doute pour un deuxième sacre consécutif.

A 30 ans, le Français semble au sommet de son art. Il continue avec la même structure personnalisée, mise en place en 2017, qui lui a permis d'arriver au sommet, et d'être le skieur en activité comptant le plus de victoires en Coupe du monde (34 succès, 9e de tous les temps chez les hommes).

Le champion polyvalent (géant, slalom, super-G), presque jamais blessé, ne semble pas rassasié. Et aura peut-être un peu moins de pression, après avoir enfin atteint le Graal: "J'ai peut-être le coeur un plus léger, mais c'est difficile de dire s'il y aura moins de pression cette saison. On verra au fil de l'hiver mais à Sölden, pour la rentrée, les choses sont comme d'habitude, la compétition va rester très difficile", a-t-il estimé.

. Odermatt, la revanche

Génie précoce du ski alpin, Marco Odermatt est passé tout proche du gros globe au printemps, échouant à 245 points de Pinturault après des finales frustrantes (annulation de la descente et du super-G, qui lui étaient favorables, perte du globe de géant sur sa dernière course).

A 24 ans, le Suisse coche toutes les cases pour dominer le classement général: il est monté la saison dernière sur neuf podiums (géant et super-G) et s'est rapproché du Top 3 en descente, discipline où il progresse à toute vitesse.

Ce qui rendrait heureux le Nidwaldien ? "Une médaille aux Jeux ou un globe. Ce sont deux gros objectifs, très difficiles à atteindre, mais je vais tout donner", a-t-il assuré, plutôt prudent dans ses objectifs.

Les Suisses peuvent aussi compter sur son ami Loïc Meillard, 4e du classement général en 2021, en progression constante depuis cinq ans.

. Schwarz, l'héritier

La retraite en 2019 de l'octuple vainqueur du globe Marcel Hirscher a laissé un vide en Autriche, le pays du ski, que Marco Schwarz est peut-être en passe de combler.

"Blacky" (son surnom, jeu de mot à partir de son nom qui signifie "noir" en allemand) est arrivé à maturité l'hiver passé avec une 3e place au classement général et le petit globe du slalom, discipline où il s'est montré intraitable avec sept podiums dont deux victoires en onze courses (au pire 9e).

S'il parvient à faire fructifier sa médaille de bronze obtenue sur le géant des Mondiaux à Cortina d'Ampezzo (il a aussi été titré en combiné), il sera un candidat crédible au titre suprême.

. Kilde, le retour

Vainqueur surprise du gros globe en 2020, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde avait dû quitter le circuit en janvier, victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou droit à l'entraînement, alors qu'il était deuxième du classement général.

Ce spécialiste de vitesse, capable de briller aussi en géant, va retrouver la compétition à 29 ans après une préparation estivale passée en partie au Colorado chez Mikaela Shiffrin, avec qui il a officialisé sa relation sur les réseaux sociaux. A lui de s'inspirer de l'Américaine, la meilleure skieuse du monde (3 gros globes), également en reconquête cette saison.

Mais des incertitudes demeurent sur son état de forme: il a choisi de faire l'impasse sur la course inaugurale de Sölden pour viser un retour lors des premières épreuves de vitesse à Lake Louise, au Canada, fin novembre.

