NBA: Utah poursuit son sans faute, New York s'arrache à Chicago

Le joueur du Jazz d'Utah Donovan Mitchell face aux Houston Rockets le 28 Octobre à Houston Carmen Mandato GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP)

Dernière équipe invaincue, le Jazz a réduit en miettes les Rockets pour enchaîner un quatrième succès d'affilée, contrairement aux Warriors et aux Bulls, battus pour la première fois et d'un rien, respectivement par les Grizzlies et par les Knicks, jeudi en NBA.