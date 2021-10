Italie : La Juve tombe encore, l'Atalanta et la Lazio dos à dos

La Juve ne répond plus. Battus 2-1 à Vérone samedi lors de la 11e journée de Serie A, les Turinois ont connu une semaine noire marquée par deux défaites en championnat.

Publicité Lire la suite

Plus tôt dans la journée, l'Atalanta a décroché le nul contre la Lazio (2-2).

Au classement, la Juventus déjà tombée mercredi contre Sassuolo (2-1), est dépassée par l'Hellas Vérone, qui compte autant de points (15) mais une différence de buts favorable. Elle plonge surtout dans le doute avant de recevoir le Zenith Saint Pétersbourg en Ligue des champions mardi.

Le match nul (2-2) entre l'Atalanta et la Lazio ne fait de son côté pas les affaires des deux formations qui auraient pu se raprocher du podium en cas de victoire. Il pourrait être favorable au troisième l'Inter Milan qui peut prendre le large dimanche en cas de victoire sur Udinese.

A 20h45 samedi , le Torino, 13e, accueille la Sampdoria Gênes. Dimanche, le leader Naples et son dauphin l'AC Milan, respectivement sur les pelouses de la Salernitana et l'AS Rome, tenteront de continuer la course en tête.

Et le bourreau des Bianconeri s'appelle Giovanni Simeone. L'attaquant argentin, symbole de l'efficacité veronaise en première période, s'est offert un doublé en trois minutes.

La joie de l'attaquant argentin de l'Hellas Verone Giovanni Simeone, après son but marqué à domicile contre la Juventus Turin, lors de la 11e journée de Serie A, le 30 octobre 2021 Marco BERTORELLO AFP

A la 11e, le fils de Diego Simeone a profité d'une frappe de Barak reppousée par Szczesny pour ouvrir la marque. Cela juste avant de faire le break sur une superbe frappe enroulée en dehors de sa surface, et alors qu'il n'était absolument pas menacé par la défense adverse.

-De Roon sauve l'Atalanta -

Sans être flamboyant, les Turinois auraient pu revenir plus tôt dans la rencontre, mais Paulo Dybala a manqué de réussite, à l'image de cette frappe repoussée par la barre juste avant la pause.

Les attaquants de la Juventus Turin, l'Argentin Paulo Dybala et l'Italien Federico Bernardeschi, après la défaite (2-1) sur la pelouse de l'Hellas Verone, lors de la 11e journée de Serie A, le 30 octobre 2021 Marco BERTORELLO AFP

Entré à l'heure de jeu, l'Américain Weston McKennie a redonné espoir aux siens d'une frappe puissante (80e). Mais les derniers assauts de la Juve n'ont rien donné.

Il a peut-être manqué un Marten de Roon à cette équipe turinoise. En tout cas l'attaquant néerlandais a permis à l'Atalanta d'arracher le nul 2-2 contre la Lazio Rome (94e) en ouverture de la 11e journée.

La joie des joueurs de l'Atalanta Bergame, après leur victoire (1-0) à domicile contre le club suisse des Young Boys, lors du match de poule de Ligue des Champions, le 29 septembre 2021 MIGUEL MEDINA AFP/Archives

D'une belle reprise du gauche, il a offert un point mérité aux Bergamasques, alors que la Lazio pensait avoir fait le plus dur. Pedro a ouvert la marque (18e) en reprenant une frappe de Ciro Immobile repoussée par le gardien, avant que l'international Italien ne redonne l'avantage aux siens à un quart d'heure du terme (44e).

Ce résultat n'arrange personne au classement. Mais il permet à l'Atalanta de se rassurer avant d'accueillir Manchester United mardi en Ligue des champions. La Lazio, qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis la 1ère journée de championnat, se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille en Europa Ligue jeudi.

© 2021 AFP