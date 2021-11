Billie Jean King Cup: après une longue attente, un saut dans l'inconnu

Deux ans après son sacre en Australie, l'équipe de France féminine de tennis remet son titre en jeu à partir de lundi à Prague, mais la Fed Cup, annulée en 2020 par le Covid-19, a changé depuis de nom et de format.

Publicité Lire la suite

Le 10 novembre 2019 à Perth, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic offraient à la France son troisieme titre en Fed Cup, en terrassant devant leur public et à la surprise quasi générale, les Australiennes Ashleigh Barty et Samantha Stosur, 6-4, 6-3.

Depuis ce sacre, la Fed Cup a disparu pour devenir la Billie Jean King Cup, en hommage à la légendaire joueuse américaine. Les Bleues n'ont, elles, pas vraiment brillé sur le circuit, mais elles espèrent revivre, grâce à l'équivalent féminin de la Coupe Davis, de grandes émotions.

"On est vraiment impatientes. Cela fait deux ans, mais on a l'impression que cela fait tellement plus longtemps, car tellement de choses se sont passées", a reconnu Garcia, la seule des Bleues sacrées à Perth présente à Prague, après le forfait de Mladenovic.

"Ce n'est plus tout à fait la même compétition, mais c'est toujours un honneur de jouer pour la France, on va donner le meilleur de nous-mêmes", a assuré la 74e mondiale, qui avait vécu un cauchemar en simple lors de la finale 2019 avec sa déroute 6-0, 6-0 contre Barty, avant l'apothéose du double.

Dans cette nouvelle formule de la compétition-reine du tennis féminin par équipes qui réunit les 12 meilleures nations du monde, la France va devoir finir première d'un groupe comprenant le Canada, sans Bianca Andreescu ni Leylah Fernandez, et la Russie, portée par Anastasia Pavlyuchenkova, pour atteindre le dernier carré vendredi et éventuellement la finale samedi.

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova, à Roland-Garros le 8 juin 2021 Anne-Christine POUJOULAT AFP/Archives

Deux joueuses du top 10

"Cela sera clairement quelque chose de différent, trois matches en un jour, deux simples et un double (...) Notre dernier souvenir de la Fed Cup, c'est une finale devant 15.000 spectateurs et l'une des émotions les plus fortes de notre vie, on sait que cela ne sera pas la même chose lundi à 10h30 contre le Canada", a souligné le capitaine Julien Benneteau.

Si elles sont en panne de résultats, si Caroline Garcia aborde cette semaine avec un genou récalcitrant, les Bleues ont insisté sur la joie d'être ensemble, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé.

"Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire. La flamme et le supplément d'âme, on l'a à partir du moment où on est réunis entre nous. On a tellement envie de bien faire, on se +kiffe+ tellement les uns et les autres", a insisté Alizé Cornet, N.1 française et 60e mondiale.

Et même si elles sont en manque de confiance, tout est possible pour ces Bleues.

Car pour sa première édition, la Billie Jean King Cup a été boudée par les têtes d'affiche du tennis féminin.

Il n'y aura à Prague que deux joueuses du top 10 mondial, dont Barbora Krejcikova, 4e mondiale et sacrée en simple et en double à Roland-Garros en juin dernier, à la tête d'une équipe tchèque toujours redoutable dans cette épreuve (11 titres).

La Tchèque Barbora Krejcikova, à Roland-Garros le 12 juin 2021 Christophe ARCHAMBAULT AFP/Archives

Même si elle se joue à domicile, dans d'excellentes conditions saluées par toutes les participantes, Krejcikova n'a pas caché son peu d'enthousiasme pour la nouvelle formule: "Le système d'avant où deux équipes étaient face à face (en finale) étaient bien mieux", a-t-elle asséné.

© 2021 AFP