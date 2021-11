C1: Lille renaît à Séville, le Bayern et la Juventus en huitièmes

L'attaquant français de Lille, Jonathan Ikoné, est félicité par le milieu de terrain portugais Renato Sanchez, après avoir marqué le 2e but face à Séville, lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le 2 novembre 2021 au Stade Ramon Sanchez Pizjuan JORGE GUERRERO AFP

Paris (AFP)

Renversant et héroïque à Séville (2-1), Lille tient enfin son premier succès en C1 et se relance totalement dans son groupe, alors que le Bayern Munich et la Juventus sont déjà en huitièmes après leurs victoires lors de la 4e journée.