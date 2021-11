Hand: Nikola Karabatic devait "absorber le choc" des JO pour prolonger au PSG

La joie du demi-centre Nikola Karabatic, médaillé d'or olympique après la victoire de la France face au Danemark (25-23) en finale des Jeux de Tokyo 2020, le 7 août 2021 Franck FIFE AFP/Archives

Paris (AFP)

Champion olympique pour la troisième fois à 37 ans et après être revenu d'une grave blessure, Nikola Karabatic voulait "laisser passer les JO" et voir "comment le genou et le corps allaient absorber le choc" avant de prolonger au PSG, a-t-il expliqué mardi.