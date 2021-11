C1: le PSG au ralenti, Liverpool et l'Ajax en 8es, Benzema dans le mille

Les joueurs du Paris Saint-Germain, après le pénalty accordé dans le temps additionnel à Leipzig, qui permet aux Allemands d'égaliser (2-2), lors de la 4e journée de la Ligue des Champions, le 3 novembre 2021 à Leipzig FRANCK FIFE AFP

Freiné à Leipzig (2-2), le Paris SG a raté mercredi l'opportunité de se rapprocher des huitièmes de finale de Ligue des champions, lors d'une soirée faste pour Liverpool et l'Ajax, qualifiés, et historique pour Karim Benzema, auteur du millième but du Real Madrid en C1.