GP du Mexique de F1: Verstappen marque son territoire en essais

Mexico (AFP) – Leader du championnat du monde de Formule 1 et favori du Grand Prix du Mexique, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a répondu aux attentes en survolant les premiers essais libres vendredi.

Ses rivaux de Mercedes avaient certes dominé la séance de la fin de matinée. Verstappen a remis les pendules à l'heure l'après-midi.

Son chrono de 1 min 17 sec 301/1000 (le plus rapide du jour) le place 424/1000 devant son plus proche poursuivant, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).

Un écart considérable sur la courte piste du circuit des Frères Rodriguez (4,304 km)!

Suivent, dans l'habituel quatuor de tête, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à 509/1000 et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) à 570/1000. Le "meilleur du reste", l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), est lui relégué à 1 sec 017/1000 du leader.

Le pilote britannique Lewis Hamilton Verstappen, au volant de sa Mercedes, lors de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix du Mexique de Formule 1, le 5 novembre 2021 sur le circuit des Frères Rodríguez à Mexico PEDRO PARDO AFP

On pouvait s'y attendre compte tenu des récents résultats de Red Bull à Mexico (victoires de Verstappen en 2017 et 2018, pole de Daniel Ricciardo en 2018, meilleur temps des qualifications pour Verstappen en 2019 avant une pénalité sur la grille de départ).

Un avantage qui s'explique par l'altitude (le circuit est perché à 2200 mètres). Dans l'air raréfié, le moteur Honda s'est jusque-là révélé plus performant que l'unité de puissance Mercedes, qui a tendance à surchauffer. Dans ces conditions aussi, les appuis aérodynamiques sont moindres. Or la Red Bull en a plus que sa concurrente.

Dans la course au titre, tout cela pourrait faire les affaires de Verstappen, qui a douze points d'avance sur Hamilton à cinq courses de la fin de saison.

Consignes d'équipe

Mais que ferait Red Bull si Pérez était en tête et le Néerlandais deuxième avant le drapeau à damier dimanche --même si cela semble pour l'heure peu probable ? Laisserait-on le très populaire Mexicain gagner devant son public ou lui demanderait-on de faire place à son leader ?

Leur patron Christian Horner "n'exclut pas" des consignes d'équipe. "Il y a plusieurs scénarios. Ca dépendra de la position de nos adversaires", a-t-il répondu en conférence de presse vendredi.

Le patron de l'écurie Red Bull, le Britannique Christian Horner, le 22 octobre 2021 au Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1 sur le Circuit des Amériques à Austin (Texas) Jim WATSON AFP/Archives

"On préfèrerait, si Checo était dans cette situation, qu'il gagne à domicile car il n'y a pas mieux pour un pilote. Mais l'équipe doit avoir un oeil sur les deux championnats (pilotes et constructeurs, ndlr) et conscience de ce qui est en jeu."

Chez les constructeurs, justement, c'est Mercedes qui a un avantage de 23 points.

A retenir également de la journée, une série de sorties de pistes sans conséquence aux virages 1 et 12, les plus piégeux d'une piste particulièrement poussiéreuse et manquant donc d'adhérence.

Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) prendront le départ en fond de grille dimanche pour avoir changé des éléments de leur moteur au-delà du nombre autorisé par saison.

Les essais libres 3 sont programmés à 11h00 locales (18h00 françaises/17h00 GMT) samedi, avant les qualifications à 14h00 (21h00/20h00).

Annulé l'an dernier pour cause de pandémie, le GP du Mexique fait son retour à guichets fermés --comme avant le Covid-19--, avec 250.000 spectateurs attendus sur trois jours, 130.000 dimanche.

