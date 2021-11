GP moto de l'Algarve: Quartararo assume son statut dès les essais

Portimao (Portugal) (AFP) – Le tout frais champion du monde de MotoGP Fabio Quartararo a assumé son nouveau statut en prenant les meilleurs temps des essais libres 1 et 2 du Grand Prix de l'Algarve vendredi au Portugal, pour l'avant-dernière manche de l'année.

Publicité Lire la suite

Quartararo (Yamaha) a dépassé lors des deux séances Francesco Bagnaia (Ducati), son dauphin au championnat, comme un avant-goût du duel promis en 2022.

En attendant de se battre pour garder sa couronne, Quartararo profite. Après avoir fêté son titre, assuré en Italie il y a quinze jours, le premier Français champion du monde en catégorie reine s'est remis en selle, décidé à finir la saison en beauté.

"Pour ces deux dernières courses (avec Valence la semaine prochaine, ndlr) il n'y aura plus autant de pression", a-t-il logiquement expliqué jeudi, tout en assurant: "je vais continuer à tout donner pour la victoire, pour le podium".

Le tout nouveau champion du monde de MotoGP, le Français Fabio Quartararo, lors d'une pause dans les stands pendant la 1ère séance d'essais du Grand Prix d'Algarve, le 5 novembre 2021 sur le Circuit International de Portimao (Portugal) PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

"Plus détendu", le pilote de 22 ans peut courir pour le plaisir, et cela se voit. Le champion du monde a pris le meilleur chrono de la journée en 1 minute 39 secondes et 390/1000e, soit 132/1000e de moins que l'Italien.

Quartararo a déjà gagné cette année ici à Portimao (sud), davançant lors du GP du Portugal ce même Bagnaia.

L'autre pilote Ducati Jack Miller s'est classé troisième, à 221/1000e de "Quarta", suivi par le champion du monde 2020, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), un autre Espagnol Pol Espargaro (Honda) et le Français Johann Zarco (Ducati Pramac), tous à moins d'une demi-seconde du pilote Yamaha.

Alors qu'il restait sur deux victoires consécutives, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) a déclaré forfait ce week-end, par précaution après une commotion cérébrale lors d'un entraînement tout-terrain.

Avant la course dimanche, la troisième séance d'essais se tiendra samedi à 10h55, puis la quatrième à 13h30 avant les qualifications dès 15h10.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix de l'Algarve sur le circuit international de l'Algarve (4,592 km):

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:39.390

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0.132

3. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.221

4. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.290

5. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.402

6. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0.499

7. Alex Marquez (ESP/Honda-LCR) 0.652

8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.679

9. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 0.732

10. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.786

...

21. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 1.784

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

© 2021 AFP