Tour d'Europe des stades: derbies en série, le Barça espère Xavi

Paris (AFP) – Derbies en pagaille ce week-end: Manchester United reçoit City samedi, alors que dimanche l'AC Milan accueille l'Inter et que le Betis se mesure au Séville FC, dans une Liga où le FC Barcelone attend le retour de Xavi.

Angleterre: derby mancunien explosif, première pour Conte

Avant la trêve internationale, les joueurs de Premier League ont une 11e journée importante à disputer, marquée notamment par le derby de Manchester, dès samedi en milieu de journée (13h30).

United (5e avec 17 points) a l'occasion de revenir sur City (3e, 20 pts) et de remettre définitivement en selle son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Les Citizens auront, eux, à coeur d'effacer le faux pas à domicile contre Crystal Palace (défaite 2-0), la semaine passée.

Les entraîneurs de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer (g) et de Manchester City Pep Guardiola, le 12 décembre 2020 à Manchester Paul ELLIS POOL/AFP/Archives

Si le leader Chelsea (25 pts) reçoit Burnley (18e) un peu plus tard (16h00), les autres grands rendez-vous sont attendus dimanche avec le retour d'Antonio Conte en Premier League à la tête de Tottenham (15h00). Les Londoniens (9e avec 15 points) essaieront de se relancer chez Everton (10e) en chute libre, avec un nul suivi de trois revers lors des quatre dernières levées.

La journée se terminera à 17h30 avec un alléchant West Ham (4e, 20 pts) contre Liverpool (2e, 22 pts). Après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi, les Reds tenteront de coller à Chelsea et de distancer leurs poursuivants.

Espagne: Xavi attendu, derby de Séville

Reverra-t-on Xavi en Liga dès ce week-end ? Fiévreusement attendu sur le banc du FC Barcelone, l'ancienne gloire blaugrana, tout proche de signer avec son club de coeur selon la presse catalane, pourrait s'asseoir sur le banc du Barça dès samedi après-midi (16h15) au stade Balaidos, en Galice, où le Barça doit affronter le Celta Vigo.

La principale attraction de cette 13e journée sera toutefois le derby de Séville, en clôture dimanche (21h00) au stade du Betis, le Benito-Villamarin. Les hommes de Manuel Pellegrini (5es) reçoivent un Séville FC (3e) blessé par sa déroute à domicile face à Lille 2-1 mardi en Ligue des champions.

Le Français du Betis Nabil Fékir (d) contre le Brésilien de Séville Fernando Reges, le 14 mars 2021 à Séville CRISTINA QUICLER AFP/Archives

Pour le reste, l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre mais corrigé 2-0 par Liverpool à Anfield mercredi en C1, se déplace à Valence dimanche (16h15). Le Real Madrid, lui, cherchera à reprendre les rênes de Liga lors d'un autre derby face à un promu, le Rayo Vallecano (6e), samedi à 21h00.

Italie: derby milanais, une occasion pour Naples

L'AC Milan, co-leader avec Naples, aborde le derby contre l'Inter (3e) dimanche (20h45) en position de force, avec sept points d'avance après une série de sept victoires consécutives en championnat, inédite depuis quinze ans.

Théo Hernandez est suspendu, mais les Rossoneri compteront sur leur totem Zlatan Ibrahimovic, ménagé en Ligue des champions contre Porto (1-1) et toujours ultra-motivé pour un rendez-vous qui lui réussit bien (six buts en six derbies en championnat avec Milan).

L'attaquant vedette de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic contre Porto en Ligue des Champions, le 3 novembre 2021 à Milan Marco BERTORELLO AFP/Archives

Mais l'Inter, malgré le départ cet été de Romelu Lukaku, n'a rien perdu de sa force de frappe offensive, avec la meilleure attaque de Serie A (28 buts). L'homme à surveiller sera notamment Lautaro Martinez, auteur d'un doublé lors du dernier derby en février (3-0), bien décidé à mettre fin à une disette d'un mois sans but.

Naples guettera un éventuel faux pas des Rossoneri pour tenter de prendre seul le large dimanche (18h00). Mais gare à l'Hellas Vérone, qui a déjà fait tomber la Roma, la Lazio et la Juventus cette saison, et fait trembler Milan.

La Juve, 9e après deux défaites contre Sassuolo et Vérone, doit elle réagir samedi contre la Fiorentina (7e). La qualification désormais en poche en Ligue des champions, Paulo Dybala et les siens ont fait de leur remontée en championnat la priorité de cette fin 2021.

Allemagne: duel de haut de tableau Bayern-Fribourg

Le Bayern Munich, leader de Bundesliga et qualifié haut la main en huitièmes de Ligue des champions, accueille Fribourg (3e), toujours invaincu, samedi (15h30). Depuis l'accident au 2e tour de la Coupe d'Allemagne (défaite 5-0 contre Mönchengladbach), les Bavarois ont remis leur costume d'épouvantail: deux victoires 5-2, chez l'Union Berlin samedi dernier et face à Benfica mardi. Robert Lewandowski, parmi les favoris dans la course au Ballon d'Or, a inscrit la moitié des dix buts de son équipe...

L'attaquant polonais du Bayern Robert Lewandowski buteur contre Benfica en Ligue des champions, le 2 novembre 2021 à Munich Tobias SCHWARZ AFP/Archives

En infériorité numérique au bout de 30 minutes, Dortmund a lui encore été giflé 3-1 en C1 par l'Ajax Amsterdam, après le 4-0 de l'aller. Toujours sans Erling Haaland, écarté des terrains pour plusieurs semaines en raison d'une blessure à la hanche, le deuxième de Bundesliga a un déplacement compliqué à Leipzig (8e), samedi à 18h30. Les coéquipiers de Christopher Nkunku viennent d'arracher le nul 2-2 face au Paris SG en Ligue des champions.

