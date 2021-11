L1: Rennes-Lyon au parfum de retrouvailles, le bloc niçois reçoit Montpellier

L'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, lors du match à domicile de la Ligue Europa Conférence contre NS Mura (Slovénie), le 4 novembre 2021 au Roazhon Park JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Paris (AFP) – La 13e journée de Ligue 1, ce week-end, offre de prometteuses retrouvailles entre Lyon et son ancien entraîneur Bruno Genesio, à Rennes, dans un choc pour le podium. En haut du classement, Georginio Wijnaldum et Paris veulent rebondir, et Nice confirmer sa solidité défensive.